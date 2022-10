Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes am Samstagabend, gegen 20.25 Uhr, in die Christianstraße in Zwiefalten ausgerückt. Dort war es aufgrund eines technischen Defekts in einem Zimmer in einem Einfamilienhaus zu starker Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf zum Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer verhindern. Der Rettungsdienst, der mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort war, wurde glücklicherweise nicht benötigt. Es entstand ein Schaden von zirka 10 000 Euro.