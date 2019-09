Feuer und Flamme für die Feuerwehr

Die Hilfeleistungen durch Feuerwehr und Rotes Kreuz kennenzulernen, ist für viele Kinder im Ferienprogramm ein nach wie vor beliebter Programmpunkt. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zwiefalten, der Jugendfeuerwehr und der ZfP-Werksfeuerwehr hatten ein spannendes Programm aufgestellt und 17 Kinder erlebten im und um das Feuerwehrgerätehaus hautnah mit, was das Motto „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ bedeutet.

Mit Wasser spritzen bereitet allen Kindern Spaß. Dafür gab es genügend Gelegenheiten im Hof des Feuerwehrgerätehauses. Während eine Gruppe den Wasserstrahl gezielt auf ein brennendes Hausmodell richtete, versuchten andere Kinder, einen Ball zwischen vier Bierbänken hin- und herzutreiben. So mancher Spritzer ging natürlich auch daneben und traf die Kameraden, da war der Spaß erst richtig groß. Immer und immer wieder wurden die Strahlrohre auf die Ziele gerichtet und mit voller Kraft drauflos gespritzt.

Mit penibler Genauigkeit richteten zwei Angehörige der Jugendfeuerwehr immer wieder ein kleines Modellhaus her und schütteten in einen Eierbecher Mehl. Zwei Kerzen wurden im Häuschen angezündet und bereits nach zwei Minuten kam es zu einer spektakulären Mehlexplosion, bei der die Flammen mächtig aus der offenen Tür schlugen. Hier erfuhren die Kinder die Macht eines Feuers deutlich. Dieses Schreckensszenario bleibt sicher allen Zuschauern dauerhaft in Erinnerung.

Während in einem anderen Raum des Feuerwehrgerätehauses Mitglieder des DRK-Ortsvereins vielen Besuchern Verbände an Kopf, Hand oder Arme anlegten, versuchten sich andere bereits in der vernebelten Schlauchhalle zurechtzufinden, um die versteckt ausgelegten Süßigkeiten zu finden.

Zur Abwechslung boten die Rettungskräfte in der Fahrzeughalle Kaffee und Kuchen an und die Kinder konnten sich über frische Würstchen freuen. Die Stimmung war prächtig, weil alle Stationen auch mit Spaß erfüllt waren und den Kindern und Erwachsenen viel Freude bereiteten.

Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Manuel Müller, der mit seinen Kameraden die Stationen ausgedacht und aufgebaut hatte, freute sich über die gute Resonanz. Die Jugendfeuerwehr Zwiefalten, die im Sommer noch Verstärkung in ihren Reihen bekommen hat, wird nach den Ferien ihre Übungs- und Ausbildungsarbeit fortsetzen. Zwei Ausbilder für die Jugendfeuerwehr, die auch bei den Stationen mitgeholfen hatten, zeigten sich zufrieden mit den bisher geleisteten Ausbildungsaktionen und lobten den Verlauf.

Zum Abschluss durften die Kinder in Gruppen noch eine Rundfahrt im Feuerwehrauto mitmachen, bis sie dann am späten Nachmittag von ihren Eltern wieder abgeholt wurden. Voller Tatendrang erzählten sie sofort ihre Erlebnisse und strahlten dazu über ihre neuen Erfahrungen.