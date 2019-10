Fein ausbalancierte Gesänge

Im annähernd voll besetzten Zwiefaltener Münster boten der dortige Münsterchor unter der Leitung von Hubertus Ilg und die Musikkapelle unter Alexander Ott eine äußerst anspruchsvolle geistliche Abendmusik. Deren Erlös fließt der Renovierung der Friedhofskapelle zu.

Mit dem Choral „Ein Haus voll Glorie schauet“ band der Chor die Besucher durch Mitsingen ins Konzert ein. Der Eröffnungshymnus intoniert versteckt die darauffolgende Choralmelodie, eingeleitet durch Fanfarenklänge und einer Melodie – ganz im Cantabile.

Der Chor sang dieses Kirchenlied mit Orgelbegleitung, dann setzte die Gemeinde ein, bevor die Blaskapelle ihren Part als Begleiterin übernahm – zum Lobe Gottes.

Chor rückt bei „In paradisum“ in den Mittelpunkt

Fein ausbalanciert in der Dynamik und im Klang erklang das Blasorchester in „Il signore e con te“, Das gelang besonders in den Bach’schen Magnifikat-Vertonungen mit der abschließenden und wohl durchdachten Interpretation der Schlussfuge, wobei die dominanten Blechblasinstrumente nie aufdringlich wirkten. In sechs musikalischen Bildern, deren Grundlage eine ergreifende Melodie eines schottischen Volksliedes darstellt, wurde sinfonische Blasmusik vom Feinsten geboten.

Abwechselnd in der Besetzung mit Soli, Taktwechseln, Perkussion – meditativ, energisch und festlich. Schlichte Eindringlichkeit und differenzierte Harmonik setzten dem Ganzen die Krone auf.

Mit den A-cappella-Gesängen in „Der Herr ist mein Hirte“ und „In paradisum“ trat der gemischte Chor in den Mittelpunkt. Stets sauber intoniert, gekoppelt mit einfacher, aber ansprechender Harmonik und hoher Textverständlichkeit, gelang dem inzwischen kleineren Münsterchor ein guter Auftritt, der sich in einem „Sanctus“ des belgischen Komponisten Waignein zum Höhepunkt des Abends steigerte.

Begleitet von Orgel und Blaskapelle triumphierten die vier Chorstimmen in strahlenden Sequenzen zu einem vollkommenen Lobpreis Gottes, sehr gefällig und auch vom Blasorchester einfühlsam unterstützt, gleichwohl nie dominierend.

Das gemeinsame Abschlusslied „Nun ruhen alle Wälder“ bildete mit dem Eröffnungschoral einen schönen Rahmen. Der Zuhörer fühlte sich völlig integriert. Nach reichlichem Beifall sang der Chor als Zugabe ein schlichtes Marienlied bevor die Musikkapelle mit Beethovens „Die Himmel rühmen“ festlich und majestätisch den Abend beendete.