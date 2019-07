Feiern für den guten Zweck

Die Freiwillige Feuerwehr Sonderbuch feiert jährlich ihr Höflesfest. Sowohl am Sonntag- als auch am Montagabend drängten sich die Besucher unter den Schirmen. Ein Teil des Erlöses fließt in einen neuen Spielplatz für die Sonderbucher Kinder.

Damit alle Gäste rasch bedient werden konnten, hatten die Veranstalter um Kommandant Bernd Griesinger Neuerungen beim Bedienen eingeführt. So bestellten drei Servicemänner über ihre Handys Speisen und Getränke an der Theke und flott marschierende Helfer aus der Feuerwehr trugen die Speisen und Getränke direkt zum nummerierten Tisch.

Am Sonntag begann das Dorffest mit einem traditionellen Frühschoppen. Zur Unterhaltung spielte Werner Steinhart auf seiner Drehorgel auf und konnte eine ordentliche Summe als Spende für die Tübinger Kinderklinik auf die Seite bringen.

Während des Sonntags und auch noch zu Beginn des Montags durften sich Besucher an einem Gewinnspiel beteiligen. Hierbei fragten die Veranstalter: „Wie viele Meter ergibt es, wenn man die Größe aller abgebildeten Feuerwehrmänner addiert“. Die Spannung hielt bis in den Abend hinein an. Das Ergebnis der Schätzfrage blieb offen bis zur Gewinnausgabe am Montag um 20.30 Uhr. Bernd Griesinger mache es ganz spannend und informierte, dass die Antworten sehr eng beieinander lagen. Immerhin waren die Angaben dieser Teilnehmer nur 0 bis 6 Zentimeter neben dem exakten Ergebnis.

Das Ergebnis exakt angegeben hatte schließlich Marlene Rehm aus Unlingen: Die abgebildeten Feuerwehrmänner Unlingen brachten es in der Gesamtsumme auf 30,30 Meter. Ein prachtvoller Geschenkkorb mit „Sonderbucher Spezialitäten“ wurde an die Gewinnerin überreicht. Am Montagabend spielte die Stadtkapelle Hayingen unter Leitung von Arthur Lamparter zur Unterhaltung auf und erfreute die Besucher. Die Feuerwehrmänner hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten. Bei angenehmen Temperaturen wurde es für viele Teilnehmer ein langer und spaßiger Abend.

Von dem Erlös des Höflesfest wird ein Teil in ein Projekt in Sonderbuch investiert. Auf der Südseite des Schulhauses wurde bereits vor einiger Zeit ein Stück des Hanges aufgefüllt und eingeebnet. Die Feuerwehrmänner hatten bereits einen Rollrasen ausgelegt. Die Gemeinde wird einige Spielgeräte beschaffen, welche die Feuerwehr mit aufstellt. Danach steht für die Sonderbucher Kinder ein ebender Spielplatz zur Verfügung und die in die Jahre gekommenen alten und verbrauchten Geräte im Dorf an anderer Stelle abgebaut und entsorgt werden.