Feierliches Gelöbnis in Zwiefalten

Nach mehreren Jahren ist das Artilleriebataillon 295 aus Stetten am kalten Markt zu Gast in der Patengemeinde seiner fünften Batterie: Am 10. November wird in Schulterschluss mit der Gemeinde Zwiefalten das Feierliche Gelöbnis um 13 Uhr vor der Kulisse des Zwiefalter Münsters abgehalten. Das Feierliche Gelöbnis der Rekruten ist ein militärisches Zeremoniell zu Beginn der Dienstzeit und besitzt einen hohen Stellenwert. Der Diensteid und das Feierliche Gelöbnis sind Treuebekenntnisse zur Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die feierliche Abnahme betont die Bedeutung der eingegangenen Verpflichtung und ist Teil der Tradition der Bundeswehr. Das Ableisten des Diensteides und das Ablegen des Feierlichen Gelöbnisses in der Öffentlichkeit machen die rechtliche Verpflichtung der Soldatinnen und Soldaten gegenüber dem Staat deutlich. Um 8.30 Uhr findet im Münster ein Gelöbnisgottesdienst statt, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Neben dem Festakt präsentiert das Artilleriebataillon 295 von 10 bis 12 Uhr seine Großgeräte in einer statischen Waffenschau auf dem Parkplatz vor dem Sportheim der TSG. Für die Bewirtung sorgt die TSG im Sportheim.