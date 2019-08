Feierabend- oder Familientour zur Kohlplatte in Münzdorf

Alb-Guide Maria Tittor führt Interessierte zum Meiler mitten im Wald. Sie bietet mehrere Touren an: Am Freitag, 9. August, gibtes von 18 bis 20.30 Uhr eine Feierabendtour, am Sonntag, 11. August, sind ab 13 Uhr, Familien zur Wanderung zur Kohlplatte eingeladen. Treffpunkt ist immer beim Gasthaus zum Köhler in Münzdorf. Kosten 9 Euro pro Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder. Der Köhler kontrolliert zehn Tagen seinen Meiler alle zwei Stunden, Tag und Nacht. Teilnehmer erfahren, wie er in der Köhlerhütte lebt, wie wichtig früher der Handwerksberuf Köhler war und wie die Leute früher auf den Albdörfern lebten und ihren Lebensunterhalt verdienten. Der Abschluss findet beim Köhler am Meiler statt, wo es Hähnchen vom Holzkohlegrill gibt. Diese bei der Anmeldung bitte vorbestellen.