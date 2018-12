Während Fabriken und Geschäfte über Weihnachten schließen, haben manche Arbeitnehmer nicht automatisch Urlaub: Pflege-, Gastronomie- und Notfalldienste etwa können an Weihnachten nicht vernachlässigt werden. Auch im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg verbringen die Bewohner die Feiertage gemeinsam mit dem Personal. Die Abweichung vom Alltag, verstärkte Emotionen und mehr Besucher sorgen zwar für Herausforderungen, bescheren aber immer wieder besondere Momente.

„Weihnachten ist eine sehr intensive Zeit“, berichtet Pflegedirektor Ralf Aßfalg. Am Freitag vor Heiligabend findet auf jeder Station eine Weihnachtsfeier statt. Dazu bedürfe es mehr Personal, auch um den sicheren Weg zu einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst zu gewährleisten. Dieser wird von den beiden Klinikseelsorgern Roland Albeck und Hildegard Jakob gestaltet und stellt einen Hauptbestandteil des Weihnachtsfestes im ZfP dar. Musikalische Beiträge der Kirchenchöre und Karina Aßfalgs gehören ebenso dazu wie ein kleines Geschenk und Punsch für die Besucher.

Typische Beschäftigungen

Abgesehen davon gestalte jede Station ihre Weihnachtsfeier selbst. Das liege an den „völlig verschiedenen Wahrnehmungen“ und Verhaltensweisen der Patienten, welche mit den vielfältigen Aufenthaltsgründen einhergehen, so Aßfalg. Allgemein werde jedoch Wert darauf gelegt, den Patienten „das Gefühl zu geben, dass es etwas Besonderes ist“: Typisch weihnachtliche Beschäftigungen wie das Schmücken des Christbaums, das Singen von Weihnachtsliedern und das Zusammensitzen aller – Patienten und Mitarbeiter – dürfen dabei nicht fehlen.

Zudem gehöre der Besuch verschiedener Altersgruppen der Jugendkapelle Zwiefalten auf einigen Stationen fest zum Programm dazu und löse etwa im Seniorenheim oft emotionale Reaktionen bis hin zu Tränen aus, so Andreas Neuburger, Leiter einer alterspsychiatrischen Wohngruppe. Dass an den Feiertagen die Patienten generell sensibler seien, bestätigen auch Achim Göhring, Stationsleiter einer alterspsychiatrischen Station und Florian Körber, Stationsleiter einer forensischen Suchtstation. Ärger – beispielsweise über alkoholisierte Eltern – seien bei Körbers Klientel „Gefühle, die dann wieder hochkommen“. In solchen Situationen sei das Personal besonders gefordert.

Auch deshalb sagt er zum Heimurlaub fortgeschrittener Patienten: „Belastungserprobungen empfehlen wir nicht zu Weihnachten.“ Besucher im ZfP empfangen hingegen sei erlaubt und auch erwünscht. Auf anderen Stationen sei dies aber häufiger; vom Seniorenheim erzählt Neuburger: „Das ist ein richtiges Fest.“ Göhring schränkt ein: „Viel Besuch ist aber schon auch ein Stressfaktor.“ Als weitere Herausforderung gelten an Weihnachten Patienten mit Glaubenswahn sowie die Abweichung vom gewohnten Alltag: „Das sind unwahrscheinlich viele Reize.“ Einige Patienten würden sich für die Feierlichkeiten auch komplett verweigern.

Liedtexte im Kopf

Die Aufmerksamkeit, die die Pflegenden den Patienten das ganze Jahr über schenken, wird zur Weihnachtszeit manchmal belohnt – sei es mit einer besonderen Zuneigungsgeste, unerwarteten Einblicken oder, wie es Körber schon einmal erlebte, mit einem Musikvortrag dreier Patienten. Von einem Gedicht, das ein dementer Patient plötzlich konnte und vortrug, erzählt Göhring. Generell seien demente Menschen in der Weihnachtszeit aktiver: Selbst Leuten, denen ihr eigener Name nicht mehr einfalle, hätten noch Liedtexte im Kopf.

Momente wie diese machen eine Arbeitsschicht an den Feiertagen auch für Mitarbeiter zu etwas Besonderem, Weihnachten geht im ZfP nicht spurlos vorbei: „Es ändert sich die Stimmung“, stellt Göhring fest – sowohl bei Patienten als auch beim Personal. Ob deshalb oder weil sie dann an Silvester und Dreikönig frei haben: „Es gibt immer ein paar Leute, die gerne an Weihnachten arbeiten.“