Fassanstich eröffnet die historischen Biertage

Vier Tage lang dreht sich in der Münstergemeinde Zwiefalten beim historischen Bierfest alles um die Braukunst. Von 22. bis 25. September wird tagsüber bei zünftiger Blasmusik und abends mit den Partybands gefeiert. Zeitgleich kann die Zwiefalter Musikkapelle auf ihr 110-jähriges Bestehen blicken.

Mit viel Programm, Blasmusik und Oktoberfeststimmung wird am Wochenende in Zwiefalten gefeiert. Eröffnet werden die historischen Biertage am Freitagabend durch den Fahneneinmarsch der Vereine und der Handwerkszünfte. Wenn das erste Fass Bier angestochen ist, kann mit der Partyband „Hautnah“ bei freiem Eintritt im Bierzelt gefeiert werden. Am Samstagnachmittag spielt das Sterntalerduo im Biergarten des „Bierhimmels“ auf. Abends geht es dann wieder im Bierzelt rund – zur Partynacht spielt die Band „Ois Easy“ auf.

Am Sonntag treffen sich die Frühschoppenfreunde um 11 Uhr im Bierzelt. Zeitgleich beginnt der Bierkönig-Wettbewerb. Die Besucher müssen fünf Fragen an fünf Stationen beantworten und können so Bierkönig 2017 werden. Der neue Zwiefalter König wird gegen 19 Uhr prämiert, dann wenn die Ergebnisse der Bundestagswahl bekanntgegeben sind.

Im Außenbereich bietet Zwiefalter Klosterbräu den Besuchern ab 14 Uhr ein großes Kinderprogramm mit Strohlabyrinth, Kornspeicher, Hüpfburg, einem Trettraktorparcours, Schießbude und Karussell, Kinderschminken, Ponyreiten, Luftballonkünstler und weiteren Attraktionen. Im Bierhimmel können die Gäste ein Bierglas gravieren lassen und Braumeister Alex Passen beim Schaubrauen über die Schulter schauen. Der Regionalmarkt bietet Spezialitäten von A wie Amaranth bis Z wie Ziegenkäse auf dem Brauereihof. Wer sich für die Braukunst interessiert, kann die Zwiefalter Klosterbräu bei einer Führung durch den laufenden Betrieb kennenlernen.

Am Sonntag wird aber nicht nur der historischen Biertag gefeiert. Die Musikkapelle kann auf 110 Jahre zurückblicken und feiert ihr Jubiläum ab 13 Uhr mit einem Sternmarsch und einem Serenadenkonzert vor dem Münster. Anschließend wird mit vielen Musikvereinen gefeiert.

Am Montagnachmittag gestalten der Kindergarten und die Jugendkapelle das Programm und ab 17 Uhr, beim Feierabendhock, spielen das „Bodensee-Quintett, bei freiem Eintritt, den Festausklang.