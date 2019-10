Farbenpracht zum Erntedank

Zum Hochamt am Erntedankfest haben fleißige Frauen des Katholischen Frauenbundes wieder einen Erntedankaltar aufgebaut. Wichtiger Bestandteil des ländlichen Brauchtums zum Erntedankfest ist die Erntekrone. Auf der anderen Seite leuchteten in bunten Farben Blumen, Kränze und Gräser. In einem prächtigen Farbenspektakel waren fein säuberlich und systematisch die Früchte der Felder und Gärten aufsortiert. Neben verschiedenen Sorten von Getreide waren auch Getreidekörner, Eier und Brotlaibe mit dabei. Ein herrlich einprägsames Bild vom Erntedankaltar mit den strahlenden Frauen, die alles aufgebaut haben.