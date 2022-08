Familien werden bei Exkursionen auf der Alb zu Höhlenforschern

Alb-Guide Maria Tittor lädt am Mittwoch, 7. September, dazu ein, die Höhlen auf der Alb zu erforschen. Sie führt Familien jeweils von 11 bis 13 Uhr über die „steinreiche Alb“ zu den „Spuren des Jurameeres“, wie es in einer Ankündigung heißt. Treffpunkt ist jeweils am Lautertal, Lauterbrücke Parkplatz unterhalb der Burg Derneck an der Straße Richtung Münzdorf. Mitzubringen sind Stiefel oder rutschfeste Schuhe, Kleidung, die schmutzig werden darf, eventuell Ersatzkleider, wer hat, eine gute Taschenlampe und Vesper und Getränk. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person. Eine Anmeldung für die Tour ist erforderlich per E-Mail an Hausaachtalblick@gmx.de