Familien auf der Suche nach Biberspuren

Mit dem Alb-Guide auf den Spuren der Biber geht es am Samstag 27. April. Treffpunkt ist in Zwiefalten beim Peterstor. Die Führung dauert von 10 bis 12 Uhr. Der Biber ist ein unübertrefflicher Landschaftsarchitekt, der über 150 Jahre ausgestorben gewesen und jetzt wieder heimisch ist. Allerdings bereitet er auch immer wieder Probleme. Die Teilnehmer gehen auf Spurensuche und erfahren, wie und wo der Biber lebt, was er an der Landschaft verändert und welche Probleme er macht. Für die Spurensuche sind geeignete Kleidung und Schuhwerk wichtig. Kosten für Erwachsene 7 Euro, Kinder 5 Euro.