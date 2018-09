Förderung schiebt Internetausbau an

Ein Geldsegen, der dem Bürgermeister der Gemeinde Zwiefalten wahre Glücksgefühle bescherte, ging am Donnerstag über der Münstergemeinde nieder. Im Stuttgarter Innenministerium wurden die Bescheide für die Breitbandförderung vergeben. Zwiefalten bekommt knapp 2 Millionen Euro. „Das ist einer der größten Brocken, die ausgeschüttet wurden“, sagt Bürgermeister Matthias Henne.

Mit überaus großer Freude habe er am Donnerstag von Innenminister Thomas Strobl in Stuttgart den Förderbescheid für den Aufbau eines FTTC-Netzes (FTTC bedeutet „Fibre to the curb“, also „Fasern bis zum Randstein“) in der Gemeinde Zwiefalten entgegengenommen, sagt Henne. „Für die Gemeinde Zwiefalten und den ländlichen Raum ist die unglaubliche Fördersumme von insgesamt 1,96 Millionen Euro ein starkes Signal.“ Im Interesse der Bürger werde die Verwaltung nun mit aller Kraft den Ausbau des FTTC-Netzes in der Gemeinde zügig vorantreiben.

Der FTTC-Ausbau kostet die Gemeinde Zwiefalten zirka 3,5 Millionen Euro. Da müsse die Gemeinde noch einiges an Eigenmitteln beibringen, so Henne. Er sei mehr als dankbar für die Förderung. „Mit diesem Beitrag gelingt uns ein bedeutender Schritt zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde im Bereich der Digitalisierung“, sagt der Bürgermeister.

Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms 2018 des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. „Das Land bleibt starker Partner, im vergangenen Jahr haben wir den Breitbandausbau mit 134 Millionen Euro unterstützt. Daran wollen wir anknüpfen“, betonte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, Thomas Strobl, bei der Übergabe von insgesamt 81 Breitbandförderbescheiden mit einer Fördersumme von rund 18,6 Millionen Euro im Stuttgarter Innenministerium.