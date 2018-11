„Es hätte nie wieder Krieg geben dürfen!“

Einen breiten Spannungsbogen durch eine der spektakulärsten Zeiten der deutschen Geschichte zog am Freitagabend im Konventsaal des ZfP Zwiefalten der ehemalige Lehrer und Bundestagsabgeordnete Ernst Reinhard Beck. Wie der Vorsitzende des Geschichtsvereins, Hubertus-Jörg Riedlinger, in seiner Einführung betonte, habe man in Bezug auf das aktuell kursierende brisante Thema in Beck einen profunden Kenner der Materie gewinnen können.

Beck selbst erwähnte eingangs, dass in diesen Tagen nicht nur die Historiker weltweit des 100-jährigen Jubiläums des Kriegsendes gedenken. „Der 1. Weltkrieg“, so Beck, „war ein Krieg, wie nie zuvor!“ – Vor allem auch, was bereits die damalige Kriegstechnik betraf. Es gab moderne U-Boote und Maschinengewehre mit 600 Schuss, die in den Kampfzonen an der Front in furchtbaren Grabenkämpfen zum Einsatz kamen und das Schlachtfeld in eine „blutige Knochenmühle“ verwandelten. „70 Prozent aller Artillerie-Toten“, schilderte Beck drastisch, „wurden einfach zerrissen und im Blut zerstampft!“

Franzosen wehrten sich tapfer

Und weiterhin zog sich der rote Faden wie eine Blutspur durch die Kriegsgeschehnisse, in deren Folge auch das Zarenreich unter dem Roten Terror zusammenbrach. Zu Beginn der Frühjahrsoffensive 1918 waren die deutschen Soldaten klar im Vorteil, begannen sogar mit der Beschießung von Paris, erbeuteten unter anderem riesige Whiskylager, obwohl sich die Franzosen tapfer zur Wehr setzten. Allerdings begann die eigene Versorgung innerhalb des deutschen Heeres problematischer zu werden, die Soldaten litten Hunger und aßen in ihrer Not sogar den Hafer der Pferde. Dazu kam die Katastrophe der Spanischen Grippe, an der 80 000 deutsche Soldaten erkrankten. In der Folge desertierten immer mehr Streitkräfte oder kamen wegen Selbstverstümmelungen ins Lazarett oder nach Hause zurück. Diese Schrecken des 1. Weltkrieges wurden erschütternd von dem Schriftsteller Erich Maria Remarque in seinem 1929 erschienenen Roman „Im Westen nichts Neues“ dargestellt, der als Antikriegsroman zu einem Klassiker der Weltliteratur wurde. Trotz der schlechten Versorgungslage und der grauenhaften Kämpfe waren die deutschen Soldaten im Laufe des Jahres 1917 immer noch motiviert, durchzuhalten. Sie wollten die Kameraden nicht im Stich zu lassen und für die Familien zuhause kämpfen, solange noch eine Chance bestand, den Krieg zu gewinnen. Erst als im sogenannten „Steckrübenwinter“ 1917/18 Tausende von Soldaten desertierten oder verhungerten, änderte sich die Stimmung, worauf sich die Ereignisse überschlugen.

Die Lage auf den Kriegsschauplätzen dramatisierte sich, und spätestens im September 1918 war der Krieg für Deutschland verloren. Obwohl es bereits Vorgespräche zu Waffenstillstandsverhandlungen gab, wollte die Seekriegsleitung die deutsche Flotte noch zu einer letzten Seeschlacht gegen die Briten – die „Royal Lady“ – mit dem Ziel der „Ehrenrettung“ auslaufen lassen. Wegen der Sinnlosigkeit dieses Vorhabens erhoben sich die Soldaten in Wilhelmshaven und Kiel, verweigerten den Befehl und meuterten, zunächst auf dem Kampfschiff „Thüringen“. Die Meuterei griff rasch auf andere Schiffe über und führte zu einem Kontrollverlust der Offiziere und der gesamten Marine.

„Vom 4. bis zum 7. November“, so Beck, „breitete sich die revolutionäre Stimmung aus wie ein Flächenbrand und das Kaiserreich drohte zu zerfallen!“ Obwohl sich Kaiser Wilhelm weigerte, abzudanken, erklärte sein Reichskanzler, Max Prinz von Baden am 9. November den Thronverzicht und der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief von einem Fenster des Berliner Reichstags die Deutsche Republik aus, anschließend proklamierte Karl Liebknecht die „Freie Sozialistische Republik Deutschlands“. Am 11. November unterschrieb Matthias Erzberger, der später erschossen wurde, gedrängt durch Hindenburg, die bedingungslose Kapitulation, und im Wald von Compiègne wurde der Waffenstillstandvertrag unterzeichnet. An demselben Ort auf der Lichtung nordöstlich von Paris haben 100 Jahre später Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an das Ende des 1. Weltkriegs erinnert. „Eine der Lehren, die man aus diesem Krieg hätte ziehen sollen“, so Beck, „wäre gewesen: Nie wieder Krieg!“