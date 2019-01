Erweiterung des Kindergartens ist Thema

Der Gemeinderat Zwiefalten trifft sich am Mittwoch, 23. Januar, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Zwiefalten. Die Tagesordnung: 1. Erweiterung Kindergarten St. Gertrud, Gebäude Gustav-Werner-Straße 20 i n Zwiefalten (Vergabe von Abbruch-, Rohbau- und Zimmererarbeiten); Stellungnahme zu Bauanträgen: Errichtung einer Lagerhalle für Direktvermarktung, Zum Schlossberg 3, in Sonderbuch, Abbruch des Gebäudes Kreuzgasse 6 und Neubau eines Wohnhauses in der Kreuzgasse 6 in Sonderbuch, Bau einer Doppelgarage als Gerätelager außerhalb des Baufensters beim Gebäude Brunnensteige 15 in Zwiefalten (nachträgliche Zustimmung zur Abweichung vom Bebauungsplan Brunnensteige III), Sanierung des Wohngebäudes und Anbau an Gebäude Lindenstraße 66 in Gauingen, Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage in der Christianstraße 2 in Zwiefalten; )Bekanntmachungen/Verschiedenes.