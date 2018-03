Engagement der Bürger ist erwünscht

Die Feuchtigkeit sitzt im Gemäuer, der Holzwurm im Gebälk – die Friedhofskapelle in Zwiefalten muss dringend saniert werden. Die Gemeinde und die Kirche werden das gemeinsame Projekt in diesem Jahr angehen. Die Planung für die Neugestaltung des Außenbereiches auf dem Friedhof läuft dazu parallel und soll 2019 umgesetzt werden. Die Kosten für die beiden Maßnahmen summieren sich auf etwa eine Million Euro. Finanziert wird die Baumaßnahme durch Fördermittel in Höhe von 450 000 Euro. Um den erheblichen Eigenanteil an der Maßnahme stemmen zu können, sind die Bürger gefragt. Mit Benefizveranstaltungen jeglicher Art könnten Vereine, Organisationen und Institutionen zur Finanzierung betragen. „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, sagt Bürgermeister Matthias Henne.

Bei einem ersten Treffen mit Geistlichen und den Vorsitzenden der musiktreibenden Vereine und Kulturschaffenden aus Zwiefalten wurde zunächst über ein Benefizkonzert zugunsten des „Projekts Friedhof“ nachgedacht. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass man das Projekt auf möglichst breite Beine stellen sollte. Deshalb sollen alle örtlichen Vereine, Organisationen und Gewerbetreibenden mit einbezogen werden. Man dürfe die Vereine nicht überstrapazieren und es solle sich auch niemand überrumpelt oder überrollt fühlen, schickt Bürgermeister Matthias Henne voraus. Aber man sei für jeden ideellen oder finanziellen Beitrag offen und dankbar. Die Idee dahinter ist, dass sich die Bürger motiviert fühlen, einen Beitrag für so einen würdigen Ort, die letzte Ruhestätte, zu leisten.

Die Beiträge können jeglicher Couleur sein. Seien es musikalische Beiträge, ein Benefizfußballspiel Pfarrer gegen Bürgermeister, Public Viewing bei den Spielen der deutschen Mannschaft während der Fußball-WM, Sponsorenschwimmen oder Hocketen.

Treffen am 20. März

Henne bat in einem Schreiben darum, dass sich die Gruppierungen in ihren Ausschüssen beraten und vielleicht bereits festlegen, welche Aktionen möglich wären. Am 20. März gibt es ein Treffen, um über die Aktionen zu beraten und sie terminlich zu koordinieren. Henne hofft auf tatkräftige Unterstützung, „im Sinne des guten Miteinanders und des starken Zusammenhalts in der Münstergemeinde“.

Die Sanierung beginnt nach Ostern. Das Dach und die Fassade der Kapelle werden dann in Angriff genommen. Der Holzwurm müsse bekämpft werden, so Henne. Im Dach wird das Gebälk teilweise ausgetauscht. Wichtig ist auch, die Fassade trocken zu legen. Im Innern müssen Licht, Technik und Mikrofone erneuert werden. Die Bänke werden abgeschliffen und die Heiligenfiguren gesäubert. „Die Kapelle bleibt trotzdem ein Kaltkirchle“, sagt Henne. Eine Heizungsanlage werde nicht eingebaut. Bis zum Herbst soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Parallel dazu werden die Pläne für die Außenanlage mit dem Landschaftsarchitekten vorbereitet. Ganz wichtig sei die Sanierung der Mauer im rückwärtigen Bereich, sagt Henne. Auch die Wege des Friedhofs müssen erneuert werden. Ältere Menschen und Eltern mit Kinderwagen tun sich auf den Kieswegen schwer. Weiter sollen künftig zeitgemäße Grabformen zu den bereits bestehenden angeboten werden können.

Die ersten Spenden und auch die ersten Ideen für Benefizaktionen sind bereits bei Henne eingetroffen. Wer Fragen hat oder weitere Informationen braucht, kann sich an das Bürgermeisteramt unter Telefon 0737373/2050 wenden.