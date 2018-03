Energiebranche blickt nach Sonderbuch

Die Energiebranche blickt auf den Zwiefaltener Ortsteil Sonderbuch. Wie lässt sich selbst bei extrem hoher und veränderlicher Einspeisung aus Photovoltaikanlagen ein Ortsnetz stabil halten? Dieser Frage geht die Netze BW seit 2014 in Sonderbuch nach. Ein neuer Feldtest in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart verfolgt mithilfe innovativer Betriebsmittel einen erweiterten Ansatz. Die Ergebnisse der Feldtests im „Netzlabor“ könnten Einfluss auf bundesweit gültige Standards und Normen im Bereich Stromnetze/Technik nehmen. Bei einer Informationsveranstaltung warben die Forscher für das Vorhaben im gut besuchten Alten Schulhaus.

Mehr Einspeisung als Last

„Smart Grid Demonstrator“ nennt sich das Projekt der EnBW-Tochter und des Instituts für Energieübertragung und Hochspannungstechnik (IEH) in dem Zwiefaltener Ortsteil am Rande der Schwäbischen Alb. Dort ist auf fast jedem Dach eine Photovoltaikanlage montiert, sodass die Einspeisung ins Ortsnetz die Last zeitweise fünffach übertrifft. Für den Feldtest wurden am IEH Geräte entwickelt, die neben der Last auch die Spannung messen und in Echtzeit an ein Internetportal übermitteln. Aus diesen Daten lässt sich der aktuelle Zustand des Ortsnetzes errechnen und ermitteln, inwieweit bei der Spannungsqualität Handlungsbedarf besteht. Die sollen an größeren Solaranlagen auch als Steuerboxen zum Einsatz kommen.

Offenbar ist die Bereitschaft, technisches Neuland zu betreten, ungebrochen. Über mehr als 15 vielversprechende Kontakte mit möglichen Teilnehmern freute sich jedenfalls Projektleiter André Großhans. „Zunächst einmal bräuchten wir idealerweise rund 20 Messpunkte an strategisch ausgesuchten Verbrauchszählern wie auch Einspeisungen von Photovoltaikanlagen im Teilnetz rund um die Kirche“. Neuartige Geräte sollen dann nicht nur die Last, sondern auch die Spannung messen und die Daten in Echtzeit an ein eigens dafür entwickeltes Internetportal übermitteln. Zusätzlich sollen an größeren Solaranlagen neu entwickelte Steuerboxen zum Einsatz kommen. Die wurden im renommierten Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik (IEH) der Uni Stuttgart entwickelt. Im Rahmen einer Doktorarbeit wird Heiner Früh das Projekt begleiten.

Die neuen Forschungen bauen auf den Feldtests der Netze BW mit verschiedenen Partnern seit 2014 auf. Bereits dafür hatten Sensoren an wichtigen Knotenpunkten im Ortsnetz Daten erhoben, mithilfe derer bestimmt werden konnte, was im Netz „los ist“. Stieg die im Normalfall bei 230 Volt liegende Spannung über den tolerierbaren Wert oder fiel darunter, kamen zur Steuerung die intelligenten‘ Betriebsmittel zum Einsatz. Zu denen gehört vor allem ein innovativer Ortsnetztrafo, der die Spannung selbständig regeln kann. Bei Bedarf stand zusätzlich der neuartige Speicher zur Verfügung, der sekundenschnell von Be- auf Entladen umschalten kann und gerade bei rasch wechselnder Bewölkung für die nötige Flexibilität sorgt.

Schließlich ließ sich in Extremsituationen die Einspeisung einiger Solaranlagen drosseln. Zur automatischen Koordination aller Komponenten war im Juli 2015 im Beisein von Umweltminister Franz Untersteller das System iNES in Betrieb genommen worden. Im Laufe des Jahres 2017 wurde im Rahmen von U-Control unter Federführung der Universität Braunschweig schließlich eine spezielle Einstellung der Wechselrichter untersucht. Die wiederum erlaubte – abweichend vom Standard – deren gezielteren Einsatz, um bei starker Sonneneinstrahlung zu hohen Spannungen entgegenzuwirken.

Mit dem „Smart Grid Demonstrator“ geht es jetzt vor allem darum, den Einsatz der zur Verfügung stehenden Komponenten zu verfeinern und dabei die automatische Steuerung weiter zu entwickeln. Daneben sollen die teilnehmenden Sonderbucher, aber auch an dem Projekt generell Interessierte die Möglichkeit erhalten, das Geschehen im Netz über die Internet-Plattform live zu verfolgen. Dazu gehören die zusammengefassten Erzeugungsdaten der angeschlossenen Anlagen sowie zukünftig auch die Prognosen für den jeweiligen Folgetag. Eine höhere Berechtigungsstufe erlaubt den Betreibern zusätzlich Einblick in die individuellen Daten ihrer Anlage.

Im Frühjahr gilt es jetzt, vor Ort jeweils die technischen Voraussetzungen für den Einbau der Messgeräte und Steuerboxen zu klären. Im Anschluss sind weitere Details, wie die Datenverarbeitung oder auch Entschädigungen beim möglichen Abregeln der Einspeisung vertraglich zu vereinbaren. Bis zum Herbst hofft Großhans, die Geräte installieren und die Datenübertragung aufbauen zu können.