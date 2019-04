Elf Kandidaten stellen sich zur Wahl

Der CDU-Gemeindeverband Zwiefalten und die Bürgerliche Wählervereinigung haben auf ihrer gemeinsamen Liste die Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Zehn Männer und eine Frau bewerben sich in Zwiefalten und den Teilorten für einen Sitz im Gemeinderat. Zehn der elf Kandidaten wollen dabei mit ihrer Erfahrung an die bisherige Arbeit im Gremium anknüpfen. In den sieben Teilorten hat die Liste jeweils einen Kandidaten gefunden.

Für Zwiefalten wurden nominiert: Kurt Betz, 55, selbständiger LKW-Mechanikermeister und Geschäftsführer, 15 Jahre Gemeinderat; Maria Knab-Hänle, 51, Fachkrankenschwester für Intensivmedizin, zehn Jahre Gemeinderätin; Eberhard Schäfer, 52, Elektroinstallateurmeister, 20 Jahre Gemeinderat; Rupert Weber, 60, Polizeibeamter i. R.

In den Teilorten treten an: für Baach Daniel Burgmayer, 44, Agraringenieur, zehn Jahre Gemeinderat; für Gauingen Richard Krauß, 69, Dipl. Ing., Regierungsbaumeister i. R., fünf Jahre Gemeinderat; für Gossenzugen Bruno Auchter, 52, Handelsfachwirt, 20 Jahre Gemeinderat; für Hochberg Walter Münch, 54, Landwirt und Gärtner, fünf Jahre Gemeinderat; für Mörsingen Siegfried Waidmann, 45, Diplom-Bauingenieur (FH), zehn Jahre Gemeinderat; für Sonderbuch Johannes Bayer, 34, Zimmermeister, zehn Jahre Gemeinderat; für Upflamör Markus Siefert, 44, Landmaschinenmechanikermeister, zehn Jahre Gemeinderat.

Mit Erfahrung und ihren Fähigkeiten aus den verschiedensten Bereichen wollen diese Kandidaten die positive Entwicklung der Gemeinde weiter vorantreiben. Dabei sollen Themen wie die Fortsetzung der zukunftsgerichteten Haushaltspolitik unter Einbeziehung von Fördergeldern und die innerörtliche Wohnbebauung eine zentrale Rolle spielen.

Daneben gelte es, so die Kandidaten, den Breitbandausbau voranzutreiben, um auch junge Leute und Firmen am Ort halten zu können. Die Beteiligung an einem interkommunalen Gewerbegebiet soll als Chance für die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region genutzt werden. Außerdem stünden der Ausbau der bürgernahen Verwaltung und die Sicherung des Schulstandorts auf der Agenda. Für diese Herausforderungen sei die gute, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, der Verwaltung und innerhalb des Gemeinderates eine Arbeitsgrundlage, die auf jeden Fall beibehalten werden müsse, so die CDU und die Bürgerliche Wählervereinigung.