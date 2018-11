„Einfach himmlisch“ mit original Tee aus China

„Einfach himmlisch“ ist die Präsentation edlen Kunsthandwerks im Scheunen-Atelier der Keramikerin Susanne Lukàcs-Ringel in Mörsingen überschrieben. Vom 2. bis 16. Dezember lädt sie zum zehnten Mal zu der Weihnachtsausstellung ein, die jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet ist. In Mörsingen ganz oben am Berg neben der Kirche befindet sich die Holzbrand-Keramik-Werkstatt, die für zwei Wochen zum Eldorado für all‘ jene wird, die Besonderes schätzen und sich oder andere beschenken wollen.

So gibt es Schmuck in vielfältiger Form. Loes Theunissen und Maja Wlachopulos kreieren solchen aus Porzellan und Keramik. Elke Schulz lässt sich bei ihrem „Elfensilber“ von der Natur inspirieren, Brunhilde Randolff verwendet Mohnkapseln als Naturmaterial für ihre orientalisch angehauchten Dekorationen. Marieke Ringel hat Keramik-Broschen für die Ausstellung gemacht, fasziniert darüber hinaus aber auch mit ihren Tierskulpturen in Kartons, die ebenfalls aus Keramik geformt sind. Spruchbecher und farbiges Keramik-Geschirr bietet Katharina Lange-Ringel an. Schönes aus Holz steuern Uli Traub und Gerold Heinzler bei, sowohl als Gebrauchsgegenstände, wie auch zur Dekoration. Christine Haaf begeistert alle Jahre wieder mit von Hand Genähtem aus Seide, Wolle oder Filz: Taschen, Kissen, Schals, Stulpen. Auch Anne Schmid ist mit Taschen und Schals sowie Baby-Schuhen aus Leder vertreten. Mit Kleidungsstücken aus edlen Leinenstoffen erstmals in Mörsingen dabei ist der Schneider Josef Havlickova. Sabine Setz mit „Köstlichem aus Kräutern“ gehört dagegen zu den langjährigen Teilnehmerinnen der Ausstellung.

Und dann wäre da noch Susanne Lukàcs-Ringel selber mit ihrer Holzbrand-Keramik, mit Lichterpyramiden, Etageres und Geschirr. Erst vor kurzem ist sie von einem vierwöchigen China-Aufenthalt zurückgekehrt, zu dem sie und ihr Partner Fritz Roßmann eingeladen waren. In Shangyu arbeiteten sie in einem internationalen Keramik-Kunst-Zentrum, zu dem ein Museum für zeitgenössische Keramik gehört, das jetzt auch von ihr und Roßmann dort geschaffene Werke zeigt. Einen Teil der Arbeiten jedoch durften sie mit nach Hause nehmen und so gibt es bei der Weihnachtsausstellung mit jenem Geschirr eine „China“- Ecke. Doch nicht genug: Susanne Lukács-Ringel hat grünen Tee aus China mitgebracht, den sie für die Gäste zubereiten wird, so wie es dort üblich ist.

Beim Genuss einer Tasse Tee wird dann auch Zeit sein über den China-Aufenthalt zu plaudern. An die Großstadt habe sie sich erst gewöhnen müssen, sagt Susanne Lukács-Ringel, die gerne an die Begegnungen mit den Leuten zurück denkt, die in dem Keramik-Kunst-Zentrum gearbeitet haben. Viele Abende hätten sie miteinander verbracht und zusammen gekocht. Besonders eindrücklich war das Treffen mit dem bedeutenden amerikanischen Keramiker Peter Callas, der seinerseits schon mit berühmten Töpfern zusammengearbeitet hat und viel in Japan war. Ihm schaute sie interessiert beim Gestalten von Teeschalen von Hand zu. Nicht nur diese Anregung hat sie aus China mit nach Mörsingen genommen.