Eine saubere Technik beim Standmotoren-Treffen

Alte Technik, die begeistert: Darum drehte sich wieder alles beim vierten Standmotoren-Treffen in Baach.

Standmotoren sind „bewegliche“ Verbrennungsmotoren, in früheren Zeiten über einen Flachriemen landwirtschaftliche Maschinenmotoren, die früher eingesetzt wurden, um landwirtschaftliche Maschinen auf dem Feld und in der Scheune anzutreiben. In Verbindung mit Dreschmaschinen ergab das die Vorläufer des heutigen Mähdreschers. Aber nicht nur auf Hof und Feld leisteten die Standmotoren gute Dienst.