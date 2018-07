Eine Nacht auf Schloss Ehrenfels

Schüler der Klasse 4 der Münsterschule waren schon einmal im Schloss Ehrenfels, doch Details dazu und seine Geschichte war ihnen nicht bekannt. Da kam die Einladung zu einem Besuch im Schloss gerade recht. Frohgemut marschierten 16 Kinder mit ihren Lehrern Lisa Sprißler und Daniel Biechele am Nachmittag im Schlosshof ein und waren riesig gespannt, was sie erwartete unter dem Motto „Leben ohne Strom und Wasser – wie vor 150 Jahren“.

Die Stiftungsvorsitzende der Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung, Nicoletta Freifrau von Saint-André, startete die Führung beim„sprechenden Wappen“ über der Eingangstür. Die Kinder halfen kräftig mit und erkannten eine Brücke und ein Rad. Bei der Besichtigung des Schlosses staunten die Kinder über den 66 Meter langen Flur und bekamen einen Eindruck über die Größe des Gebäudes.

In der Halle erklärte Baronin Nicoletta von Saint-André den Wandel vom Kloster zum Adelssitz: 1803 fiel Schloss Ehrenfels im Rahmen der Säkularisation des Klosters Zwiefalten dem württembergischen Herzog Friedrich II. zu. Dieser schenkte das Gebäude mit Wimsen im selben Jahr seinem württembergischen Staatsminister Philipp Christian Friedrich Freiherr von Normann als Würdigung seiner Leistungen bei den Verhandlungen mit Napoleon und den Franzosen. Normann gelang es, in diesen Verhandlungen Gebietszugewinne zu erreichen und die Fläche Württembergs zu verdoppeln. Zudem verhalf er Friedrich zur Königswürde und wurde selbst mit dem Namen Normann-Ehrenfels in den Grafenstand erhoben.

Im großen Esszimmer zeige die Baronin einige Besonderheiten aus alten Zeiten – zum Beispiel handgeblasene Gläser bezeichnet mit der Jahreszahl 1602, leider mit scharfkantige Ecken und gefährlich. Was heute in einem Waschbeutel steckt, wurde vor 150 Jahren noch in einer Holzkiste verwahrt. Dazu gehörten Puder, Pillen, ein Fläschen mit Rosenwasser, Haarnadeln, Lockenstab, eine Ahle zum Festziehen des Korsetts, aber auch eine Schmuckschublade und ein Geheimfach für Dokumente.

Bewässerung im Vorratskeller

Viel Beachtung fand die Besichtigung des Vorratskellers. Mit einem Lehmboden versehen gehört dazu auch ein Bewässerungssystem zum Erreichen eines günstigen Feuchtigkeitsgehalts. Die Kinder zählten alle Lebensmittel auf, die über die Wintermonate von den Köchen der Mönche im Keller gelagert wurden.

Zurück im Schlosshof war inzwischen Peter Baader, Geschäftsführer der Firma Zwiefalter Klosterbräu, angekommen. Zu Zeiten der Benediktiner galt Malzbier als Grundbier, war gesund und beliebt. Für den Besuch der Kinder im Schloss wurde Bier ohne Gärung und somit alkoholfrei hergestellt. Für das Abendessen lieferte Daniel Tress aus Ehestetten Wildschweinbraten. Rasch wurde die Keule zerlegt, das Kartoffelgemüse im Kessel warm gemacht und auf Stecken ein Stockbrotteig gewickelt. Den Kindern und Gästen schmeckte das Essen so gut, dass zum Abschluss die Wildschweinkeule zum besten Erlebnis gekürt wurde, gefolgt vom späteren Fahrradfahren im Schlossgang.

Der Tag war sehr aufregend und anstrengend. Auf eigenen Wunsch verzichteten die Kinder auf die Nachtwanderung und zogen sich so gegen 23 Uhr zurück in die Schlafräume. Beim Erwachen des Tages kam wieder Leben in die Räumlichkeiten und es begann eine muntere Waschzeremonie. Zum Frühstück probierten die Kinder zögerlich schwarzen Brei aus Dinkelmusmehl. Der Eintrag ins Gästebuch dauerte einige Zeit, da das Schreiben mit Federkiel und Tinte ungewohnt war. Danach ging es Richtung Wimsen, gemeinsam mit den anderen Grundschülern weiter nach Hayingen. Dort im Naturtheater erlebten alle Kinder die Aufführung des „"Hans im Glück“.