„Eine Messe von Schülern für Schüler“ könnte das Motto der ersten Betriebs- und Ausbildungsmesse der Münsterschule Zwiefalten gewesen sein, die vergangenen Freitag zum ersten Mal in dieser Form stattgefunden hat. Das Besondere an dieser Form einer Bildungsmesse ist der völlig eigenständige, selbst organisierte Aufbau der Messe durch die Schüler.

Nachdem die Schüler der neunten Klasse ihre Betriebspraktika vor den Pfingstferien absolviert hatten, bestand nun ihre Aufgabe darin, den im Praktikum ausgeübten Beruf, ihre Tätigkeiten, den Betrieb mit seinen Abläufen und seiner Struktur sowie gewonnene Einsichten und Wissen an die Schüler der unteren Klassen mit Hilfe eines selbst entworfenen Messestandes weiterzugeben. So entstand eine äußerst bunte, vielfältige und abwechslungsreiche Messe, die den Schülern der achten und siebten Klassen wertvolle Einblicke in das Berufsleben ermöglichte und regionale Betriebe und Einrichtungen in den Mittelpunkt stellte.

Durch diese Form des Aufbaus einer Betriebs- und Ausbildungsmesse gerät unmittelbar der Schüler selbst in den Mittelpunkt, sowohl als Organisator aber auch als Kunde der Messe im eigentlichen Sinn. Neben der Förderung der gebotenen Kompetenzen des Bildungsplans wie Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit konnten die Schüler der neunten Klasse auch ihrer Kreativität und Phantasie bei der Gestaltung der Messestände freien Lauf lassen. So verließen nicht nur die Schüler der unteren Klassen in ihrer Rolle als Besucher und Beobachter zufrieden die Messe, auch die Neuner selbst waren sichtlich stolz und zufrieden über ihre Leistung, selbstständig eine solche Messe veranstaltet zu haben.