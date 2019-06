In angenehmer Kühle haben etwa 60 Besucher den heißen Samstagnachmittag verbracht: unter dem ausladenden Blätterdach der Linde auf dem Lorettohof. Zur zweiten von sechs Veranstaltungen des Sommerprogramms unter der Loretto-Linde hatte Günther Weber – Bäcker aus Winnenden, seit 22 Jahren hier oberhalb von Zwiefalten – seinen „alten Genossen“ Ebbe Kögel aus Stetten im Remstal eingeladen. Der hielt einen Vortrag zum Thema „Schwäbische Dichter zwischen Anpassung und Widerstand“. August Lämmle (1876 bis 1962) und Josef Eberle (1901 bis 1986) waren seine Beispiele.

Das Schwäbische ist allen dreien eigen, den beiden Dichtern wie dem Vortragenden. Und so spricht Ebbe Kögel in sanft Remstal-gefärbtem Dialekt. Anhand seiner Aufschriebe erzählt er über sein Leben, das der beiden Schriftsteller, streut Beispielgedichte ein. Er selbst entstamme einer „Wengerterfamilie“, seit vielen Generationen in Stetten im Remstal ansässig, wurde jedoch nicht Landwirt, sondern machte eine Schlosserlehre. Er arbeitete in der Jugendzentrumsbewegung, engagierte sich gewerkschaftlich und politisch. „Wenn der Schwob g’scheit wird“, mit 40, studierte er Betriebswirtschaft und Soziologie.

Und warum diese beiden, Lämmle und Eberle, der sich als Verfasser von schwäbischen Gedichten Sebastian Blau nannte? „Des waren die Besten!“, sagt Kögel. „Meister, die Ihresgleichen suchen.“ Beider Bücher hätten im elterlichen Bücherschrank ihren Platz gehabt, seien Allgemeingut gewesen. Lämmle wie Eberle stammten aus einfachen Verhältnissen aus der weiteren Umgebung Stuttgarts – Lämmle aus Ludwigsburg, Eberle aus Rottenburg am Neckar –, hatten jedoch völlig unterschiedliche Ansichten und Lebensentwürfe. Beide dokumentierten eine heute untergegangene Kultur, so Kögel.

August Lämmle entstammte einer armen Bauernfamilie, wurde seiner Begabung wegen Volksschullehrer, unter anderem in Stetten. Hier wurde er bekannt durch seine Sammlung von Sagen und Anekdoten über den Pfeffer von Stetten, einem schwäbischen Till Eulenspiegel. Nach seiner Pensionierung sei er 1937 in die Blut-und-Boden-Literatur der NS-Zeit „abgedriftet“. Reaktionär und revisionistisch beschreibt Kögel Lämmle, der die „völkischen Positionen“ vertrat. So sei inzwischen bei nach ihm benannten Schulen, auch der in Stetten, eine Namensänderung angedacht gewesen.

„Ganz anders Josef Eberle!“, so Kögel. Katholisch, 25 Jahre jünger, aus handwerklicher Familie, studierte Eberle nicht, sondern machte eine Buchhändlerlehre. Während seiner Zeit als Lektor des Süddeutschen Rundfunks, sei er mit dem Geist und den Verhältnissen des Dritten Reiches in Konflikt geraten, wurde entlassen, im KZ Heuberg inhaftiert, erhielt Berufsverbot. Da habe er seine Gedichte unter Pseudonymen verfasst: die schwäbischen als Sebastian Blau, die lateinischen als Iosephus Apellus, die hochdeutschen als Peter Squenz. Nach 1945 wurde er zuerst Mitherausgeber, dann Herausgeber der Stuttgarter Zeitung, Verleger und Schriftsteller. Kögel beschreibt ihn als eine der herausragenden Personen der Kultur in und um Stuttgart nach den 50er-Jahren.

Der eine hätte sich „den Nazis an den Hals geschmissen“, der andere hatte Berufsverbot und habe im Untergrund gelebt, auch seiner jüdischen Ehefrau wegen, verglich Kögel. Sein Vortrag widme sich jedoch auch der Frage: „Wie hätte ich mich verhalten?“ Wie August Lämmle oder eher wie Josef Eberle? Eine nach wie vor schwierige Überlegung. Aus seiner Lebenserfahrung habe er selbst gelernt, dass es nicht mehr eindeutig haltbar sei zu sagen: Jeder hätte reagieren können. Bei seinen Nachforschungen in der internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem habe er festgestellt: „In jedem Dorf findet man jemand.“ Von der einen wie der anderen Seite.

Josef Eberles – alias Sebastian Blaus – und August Lämmles Werk möchte Ebbe Kögel wieder bekannter machen. Ihre Gedichte würden von heutigen Kindern weder gelesen noch verstanden. So bricht er auch eine Lanze für den Gebrauch des Dialektes. Er rät den Besuchern – meist saßen Großeltern oder dem Alter nach nahe dran unter der Loretto-Linde – mit ihren Enkeln Schwäbisch zu schwätzen; sie sollten wenigstens den Klang im Ohr haben. Früher seien wohl schwäbisch Redende als „domm“ und hinterwäldlerisch eingestuft worden. Neuere Forschungen hätten jedoch ergeben, dass Zweisprachigkeit die Gehirntätigkeit fördere – auch mit Schwäbisch als erster oder zweiter Sprache. Das Umstellen nach Bedarf und Notwendigkeit vom Dialekt ins Hochdeutsche – und umgekehrt – fördere das Denkvermögen, so Kögel.