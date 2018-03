Der Zwiefalter Geschcihtsverein lädt zu einem Vortrag am Freitag, 9. März, in den Konventbau des ZfP Zwiefalten, großer Saal ein. Kreisarchivarin i. R. Irmtraud Betz-Wischnath, Pfullingen spricht, ab um 19.30 Uhr, über „Drei Freunde und ein Windhund – Eine Fußreise über die Schwäbische Alb im Jahr 1791“.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gewann das Reisen zu Fuß an Bedeutung. Manche dieser Wanderer legten ihre Erlebnisse und Beobachtungen in Reiseberichten nieder. Dabei spielte eine gewisse Abenteuerlust, aber vor allem ein lebhaftes landeskundliches Interesse eine Rolle, das Interesse an Geologie und Geschichte, an den Menschen und an der sie prägenden Landschaft. Anders als der Bericht Friedrich August Köhlers von 1790 blieb die Beschreibung der „Fußreise durch die schwäbische Alpe“, die Christoph Heinrich Pfaff mit zwei Freunden und einem Windhund 1791 unternommen hat, wenig bekannt. In sieben Tagen wanderten sie von Stuttgart über Tübingen, Reutlingen, Lichtenstein nach Zwiefalten, von dort über das Lautertal und Urach zurück nach Stuttgart. Die bemerkenswertesten und launigsten Passagen aus dem detailreichen Bericht werden an diesem Abend vorgestellt und mit historischen und neuen Ansichten illustriert. Die Referentin ist als langjährige Archivarin des Landkreises hervorragende Kennerin der Region und hat sich in einer Vielzahl von Vorträgen und Veröffentlichungen mit der Geschichte und Kulturgeschichte unseres Raumes befasst.Der Geschichtsverein Zwiefalten lädt herzlich ein. Pro Person 3 Euro Kostenbeitrag.