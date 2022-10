Einblick in sonst verschlossene Klosterräume

Der Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart organisiert am Samstag, 22. Oktober, einen Studientag im ehemaligen Kloster Zwiefalten. Es soll darum gehen, wie das 1089 von Benediktinermönchen gegründete Kloster den Ort und die Umgebung über 700 Jahre geprägt hat. Los geht es am Vormittag ab 10 Uhr im Konventbau. Marco Krätschmer (Universität Marburg) gibt einen Einblick in die Beziehungen und Verhältnisse, die die Klosterinsassen und die Menschen „draußen“ verbanden. Dies werde unter anderem anhand des Briefwechsels zwischen Abt Berthold (um 1090-1169) mit Hildegard von Bingen (1098-1179) erläutert, so die Veranstalter. Professor van der Meulen Hochschule (FHNW) Basel wendet sich danach den Fresken der Abteikirche zu und zeigt, dass das überreiche Bildprogramm der Fresken – je nach Standort der Betrachtenden – völlig neue Bildinterpretationen und eine schier unendliche Seherfahrung ermöglicht. Ein „Historischer Klinikspaziergang“ durch die ehemalige Klosteranlage schließt sich nachmittags an, bei dem auch Räume gezeigt werden, die ansonsten nicht zugänglich sind.