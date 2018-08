Für die Verteidigungsministerin ist das ein Termin fürs Herz gewesen: Ursula von der Leyen (CDU) hat am Dienstag das Haupt- und Landgestüt in Marbach besucht. Eineinhalb Stunden lang führte Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck die leidenschaftliche Reiterin über das Gelände – bis zur Stutenherde aus Vollblutarabern, wo die Ministerin von neugierigen Fohlen beschnuppert wurde. „Oh Gott, diese Nase!“, sagte die 59-Jährige entzückt, die sich ansonsten mit Themen wie dem finanziellen und materiellen Zustand der Bundeswehr beschäftigt.

Bereits vor einigen Jahren hatten die baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Michael Donth (CDU) und Pascal Kober (FDP) von der Leyen nach Marbach eingeladen. Doch wegen des vollen Terminkalenders der Ministerin klappte es lange Zeit nicht mit einem Besuch. Jetzt war die Ressortchefin ohnehin zu Truppenbesuchen im Südwesten – und nutzte die Zeit für einen Abstecher nach Marbach.

Sie reite von Kindesbeinen an, sagt von der Leyen. Bei ihr zu Hause bekommen zwei Ponys ihr Gnadenbrot. Zudem hält die Familie von der Leyen ein Pferd zum Dressur- und eines zum Springreiten.

Die Ministerin bezeichnete die Reiterei als etwas Kostbares. „Sie ist nicht nur ein hochprofessioneller Sport.“ Deutschland sei mit der Zucht von Sportpferden so etwas wie Weltmarktführer. Zudem sei die Reiterei ein Kulturgut mit einer jahrhundertealten Tradition. Ein Ort wie Marbach verknüpfte dies alles und trage es in die Zukunft. „Jemandem, der Pferde liebt, hüpft dann das Herz“, sagte sie.

Marbach gehört dem Land Baden-Württemberg. Es ist das älteste und nach eigenen Angaben größte Gestüt in Deutschland in staatlicher Hand. Insgesamt leben an verschiedenen Standorten ungefähr 550 Pferde.