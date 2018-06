Ein kleines Dorf präsentiert sich

Auf den Festplatz beim Wanderparkplatz in Upflamör wird am Wochenende das Dorffest gefeiert. Auftakt bildet die Nacht von Samstag auf Sonntag. Für alle, die einige Stunden aus dem Alltag entfliehen wollen, werden unter dem Motto „Reaktorparty“ bunt leuchtende Cocktails und Getränke in stimmungsvoll leuchtender Atmosphäre serviert. Während einem aktuelle Charts aus House, Pop und Co. um die Ohren wehen, können die Besucher den Abend draußen unter Lichterketten genießen. Den Start in den Sonntag bildet der Festgottesdienst um 10 Uhr. Musikalisch umrahmt wird dieser vom Musikverein Friedingen, der bis 14 Uhr spielt. Am Sonntagnachmittag gibt es auf dem „Kunsthandwerker- und Schlemmermarkt“ Strickereien, selbstgemachter Schmuck, künstlerische Obst- und Gemüseschnitzereien oder auch Heilpflanzenkosmetika. Honig, Teigwaren und Wurst direkt vom Erzeuger sind ebenfalls im Sortiment. Der Markt findet von 12 bis 17 Uhr statt. Von 14 bis 17 Uhr spielt die Ehemaligenkapelle aus Altheim. Zum Abschluss des Fest-Sonntags findet um 18 Uhr eine Verlosung mit vielen Preisen, mit einer Kanoutour für die ganze Familie oder hochwertigen Vesperbrettern mit jeder Menge an Leckereien. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am Montag um 17 Uhr mit dem geselligen Feierabendhock weiter. Ab 19.30 Uhr spielt die Musikkapelle aus Pflummern auf, um das Fest zünftig abzuschließen.