Ein Jahr der krassen Gegensätze

Jakob Ott, Mitglied der Zwiefalter Kolpingsfamilie, ist erst vor wenigen Monaten von seinem einjährigen Aufenthalt in Indien zurückgekehrt. Im Saal des Zwiefalter Kolpinghauses berichtete er mit vielen Bildern vor gut 100 Besuchern über seine Erfahrungen und Eindrücke in Südasien.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung machte er deutlich, dass er eine Lanze für Indien brechen wolle. Das Land und seine Menschen sind ihm ans Herz gewachsen. Indien sei nicht nur Schmutz, Gewalt, Korruption oder Gefahren; Inder seien in der Mehrzahl überaus freundliche und zuvorkommende Menschen.

Schon vor seinem Abitur im Jahr 2017 war ihm klar; dass er so etwas machen müsse. Er bewarb sich früh bei verschiedenen Organisationen und landete schließlich beim Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst im „weltwärts“-Programm, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMF) gefördert wird, aber in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes mit Unterorganisation „Voluntas“ organisiert wird. Mehrwöchige Vorbereitungsseminare in Wiesbaden folgten und der Versuch, die von der Organisation gewünschten Spenden zu sammeln, stand an. Auch galt es, Ängste und Sorgen von Familie und Freunden zu zerstreuen.

Ende Sommer 2017 startete Jakob Ott (Voluntas schickt jährlich 25 junge Leute nach Indien) mit dem Flieger ab Frankfurt und landete in Bangalore. Von dort reiste er nach Mysore (900 000 Einwohner), seinem Einsatzort. Seine Aufgabe war die eines Hilfslehrers für Englisch in einer außerhalb liegenden Schule vor 300 Kindern. Die Freizeitbetreuung und Nachhilfe gehörten zum Dienst. Auch in Mysore wurde er zu Beginn noch geschult und vor allem in die dort vorherrschende Sprache Cannada eingeführt.

Beherbergt wurde er in einer fünfköpfigen Gastfamilie in der Nähe des Einsatzortes. So kam er sehr schnell mit dem täglichen Leben und den Lebensarten zurecht. NuN stellte sich alles etwas einfacher dar: Wohnung, Kleidung, Verkehrsmittel. Nur beim Essen, da werde nicht gegeizt. Jakob formulierte das so: Die Inder begrüßen einen nicht mit „Wie geht’s?“ sondern eher mit „oota ayta?“ was bedeutet: „Hast du schon gegessen?“. Umso mehr beeindruckten ihn die farbenfrohen Feste, die überladen geschmückten Gebäude, Autos, Tiere und Menschen; je nach Fest.

Versetzung erreicht

Die erste große Überraschung vor Ort war der Monsun, den er hautnah auf Straßen und ums Haus in kniehohem Wasser erlebte. Nach einigen Monaten war Jakob Ott klar, dass die systembedingte Undiszipliniertheit an der Schule nicht seine Sache war. Es gelang ihm, eine Versetzung in ein Heim für behinderte Kinder und junge Erwachsene durchzusetzen. Hier wirkte er mit sichtlicher Freude für den Rest seines Dienstes: Betreuung, persönliche Hilfe im Tagesgeschäft, Lernen und Spielen.

Den Freiwilligen wird auch Freizeit gewährt, die Ott für Reisen und Kultur nutzte. So konnte er den interessierten Vortragsbesuchern in Zwiefalten Bilder von überfüllten Bussen und Zügen zeigen, aber auch Fotos von der Baukunst und Denkmälern, die Indien zuhauf vorzuweisen hat. Farbenfrohe Events machte er gerne mit. Kontakte mit den anderen deutschen Freiwilligen sorgten für familiäre Nähe. Die Verbindung über Whatsapp nach Hause ins heimische Baach und zu seinen Freunden sowie ein Besuch seines Bruders Constantin und zwei Freundinnen begrenzte sein Heimweh.

Die Besucher wurden im Kolpinghaus gleich zu Beginn mit einer indischen Spezialität bewirtet. Die Wände waren mit typisch indischen Charakterköpfen beklebt und es konnten zahlreiche Auslagen mit Souvenirs und Kleidungsstücken besichtigt werden.

Jakob Ott ließ seine Zuhörer vor allem drei Dinge spüren: Die Dankbarkeit über die zahlreichen Spenden aus seinem Bekanntenkreis, die Liebe zu diesem Land und dass er so einen Dienst oder Aufenthalt gerne wiederholen würde.