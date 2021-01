Ein Jäger hat die vermisste Frau in einem Schuppen bei Zwiefalten gefunden

Die seit Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten vermisste 73-jährige Frau aus Zwiefalten ist in der Nacht auf Montag von einem Jäger in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen/Zwiefalten dehydriert und unterkühlt aufgefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hatte nach der 73-jährigen Monica Sauter-Palit aus Ulm gefahndet, die seit dem vergangenen Freitag, 15. Januar, vermisst worden war. Nach Angaben der Polizei habe sie an diesem Tag gegen 8.15 Uhr die Zentren für Psychiatrie in Zwiefalten mit unbekanntem Ziel verlassen und ist anschließend nicht mehr zurückgekehrt.

Suche mit Hunden und Hubschrauber bleibt bislang ergebnislos

Umfangreiche Suchmaßnahmen rund um Zwiefalten und auch in Ulm, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde eingesetzt worden sind, verliefen ergebnislos.