Ein Holztippi für die Zwiefalter Krippe

Die Krippenkinder der Kindertageseinrichtung St. Gertrud in Zwiefalten haben mit der Sonne um die Wette gestrahlt: Wie versprochen lieferte die Zimmerei Bayer ein Holztippi an, das Auszubildender Simon Böttle selbst geplant und komplett aus Holz für die Unter- Dreijährigen gebaut hat.

„Die Weihnachtsgeschenke an unsere Kunden sind im letzten Jahr klein ausgefallen, weil wir uns dazu entschieden haben, die Zwiefalter Krippe zu unterstützen“, erklärte Geschäftsführer Thomas Binder. Seine Frau Sandra ist eine von fünf Teilzeit-Erzieherinnen der Einrichtung und hat den Kontakt hergestellt. Derzeit werden in der Krippe elf Kinder zwischen einem und drei Jahren im Ganztagesmodus betreut. Im Zuge der Neugestaltung des Außenbereichs waren noch einige Wünsche offen: „Es fehlte uns noch eine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder. Sie brauchen das, um beim Spielen auch mal zur Ruhe zu kommen“, sagte Michaela Kruske, Leiterin der Kindertageseinrichtung St. Gertrud.

Mit einer Tiefe von 1,60 Metern und einer Höhe von 2,40 Metern bietet dieses Holztippi dafür die besten Voraussetzungen. Neugierig nahmen die Kinder diesen hübsch mit Holzboden ausgelegten Bau in Augenschein und ließen sich gleich gemütlich darin nieder.

Bürgermeisterin Alexandra Hepp freute sich über diese Bereicherung des Außenbereichs, der im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde: „Das ist nicht selbstverständlich, insbesondere in dieser Zeit, in der viele Betriebe wirtschaftlich zu kämpfen haben. Es ist toll, dass noch Platz für solche Wünsche bleibt“.