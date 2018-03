Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft

Bunt, fröhlich und unterhaltsam sind die die Fasnetsmärkte in der Region. Auf der Tour von Egelfingen, nach Zwiefaltendorf, Daugendorf und Zwiefalten am Fasnetsmontag gab es allerhand Närrisches und auch Nützliches zu entdecken.

Zwiefalten zeigte sich am Fasnetsmontag als närrische Marktstadt am Fuße der Schwäbischen Alb. Hier gab es alles, was das Fasnetsherz begehrt. Kreative Köpfe hatten sich lustige Dinge ausgedacht, die sie den Besuchern mit dem nötigen Nachdruck ans Herz legten. Der Besucher stand kaum zwei Minuten im Getümmels, da war er von den Marktschreiern umringt. Es gab die nötigen Rälle-Accessoires, schwäbische Spezialitäten und Krätta-Weiber, die mit Blumen für ein bisschen Valentins- oder Frühlingsgefühle sorgten.

Vor romantischer Kulisse ließ es sich in Zwiefaltendorf gut speisen und das eine oder andere Schnäpschen verkosten. Im Schlosshof hatten die Veranstalter des Fasnetsmarktes auch Spiele für Kinder und eine Tombola mit tollen Preisen aufgebaut. Auch in der Daugendorfer Halle waren die Besucher kräftig am kaufen. Neben Leberkäse und Denette gab es dort auch Rauchfleisch, Obst und „selbstgebackene Ferkel“.

Auf dem Egelfinger Fasnetsmarkt hatte der Frühling Einzug gehalten. Es gab neben dem Krämermarktangebot auch Frühlings- und Osterdekorationen zu kaufen, als sehnten die Bewohner der Schwäbischen Alb die wärmere Jahreszeit herbei.