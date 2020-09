Eine enge Bindung besteht zwischen dem Geschichtsverein Zwiefalten und der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft und gemeinsam haben beide am Wochenende zu einer Lesung in die Wimsener Mühle eingeladen.

Klaus Weigelt ist seit der Gründung der Ernst-Wiechert-Gesellschaft im Jahr 1989 dessen stellvertretender Vorsitzender und ein profunder Kenner des Schriftstellers Ernst Wiechert. In seinem Buch „Schweigen und Sprache“ setzt er sich mit ihm auseinander.

Wiechert wurde 1887 in Ostpreußen geboren und war nach Abitur und Studium Lehrer an verschiedenen Gymnasien in Königsberg und Berlin. Seinen Beruf hat er 1933 aufgegeben, um als freier Schriftsteller zu arbeiten. Bereits seit 1934 stand Wiechert unter Gestapo-Aufsicht, bekam 1937 ein Auftrittsverbot, dem ein Jahr später ein Ausreiseverbot folgte. 1938 wurde Wiechert für sechs Wochen im KZ Buchenwald als politischer Gefangener inhaftiert. Nach seiner Entlassung stand er nach wie vor unter Beobachtung der Gestapo. 1948 übersiedelte Wiechert in die Schweiz, wo er 1950 verstarb. Wiechert hinterließ 13 Romane und etwa 50 Novellen und Erzählungen und war zeitweise einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Zeit.

Klaus Weigelt hat sich mit der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft zum Ziel gesetzt, den Schriftsteller aus der Vergessenheit zu holen, denn dessen Sprache sei es wert und auch seine Inhalte und Haltungen seien auch heute brandaktuell. In Wiecherts Reden an die Jugend, die Weigelt zunächst beleuchtete, zeigte er, dass Wiechert zwar nicht als politischer Schriftsteller gilt, jedoch sehr wachen Auges durch die Zeit ging. In seiner 1945 in München gehaltenen Rede appellierte Wiechert an die Jugend, sich nicht verführen zu lassen und nicht zu schweigen: „Niemals (hat es) eine größere Aufgabe gegeben als […] das Blut eines Volkes zu erneuern und die Schande von dem Gesicht eines Volkes abzuwischen.“

Der Nationalökonom Karl William Kapp (1910 bis 1976) wurde von Wiechert unterrichtet, emigrierte 1935 in die USA, wo er als erfolgreicher Wissenschaftler arbeitete und ein Pionier der Umweltpolitik wurde – auch beeinflusst durch Ernst Wiechert, mit dem er einen regen Briefwechsel geführt hat. Klaus Weigelt kommentiert und interpretiert in seinem Buch diesen Briefwechsel und kommt, wie andere Wissenschaftler auch, zu dem Schluss, dass Kapp die ethischen Grundlagen für einen Neuanfang aus der Dichtung gewonnen habe: die Liebe für alle leidenden Kreaturen, der Glaube an das Gute und an eine einfache, jedoch sinngebende Lebensführung.

Auch die Märchen von Ernst Wiechert hat Weigelt thematisiert und drei der 40 (sicher mit Absicht hat Wiechert diese biblische Zahl gewählt) verfassten Märchen beschrieben, erklärt und gedeutet. Gelingendes und verfehltes Leben stellt Wiechert gegenüber, Mut zeigt er märchenhaft am Beispiel einer Mutter, die dem König widerspricht und zugleich Klage erhebt gegen Kriege.

Der Lesung schloss sich eine Diskussion an, die von Bernd Lippmann, der in Zwiefalten einen Literaturkreis leitet, moderiert wurde. Hier haben die Zuhörer, die Wiechert bereits kannten und sich mit ihm auseinandergesetzt haben, noch ein paar neue Gedanken eingebracht: Ist Wiechert politisch oder auch magisch/romantisch? Warum hat seine Poesie strukturell so wenig verändert? Warum hat er sich zurückgezogen in ein Schweigen, Verschweigen und Erschweigen während der Weimarer Republik? Gehört er zur Gruppe der Schriftsteller, die sich nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs in die innere Emigration zurückgezogen haben?

Weigelt resümierte, dass Wiechert zwar nie zur Massenbewegung wurde, dass er jedoch mit „Das einfache Leben“ einen Bestseller mit einer Auflage von 250 000 Stück gelandet habe und dass in seiner Sprache verborgene Schätze schlummern und „das lohnt sich immer wieder neu“ zu entdecken.