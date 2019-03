Ein ambitioniertes Programm

Was für eine Freude für alle Zwiefalter Freunde und alle, die es noch werden wollen: Wieder ist ein engagiertes Jahresprogramm mit unzähligen interessanten Punkten zusammengestellt worden. Lebendige Geschichte an allen Orten, fachkundig und mitreißend präsentiert. Das Programm liegt als Flyer in vielen Geschäften aus und kann auch unter „www.geschichtsverein-zwiefalten.de“ eingesehen werden. In verschiedenen Veranstaltungen tritt die Gemeinde Zwiefalten und eine oder beide örtlichen Kirchengemeinden als Mitveranstalter auf.

Vorträge und Gedenkveranstaltungen

Freitag, 7. Juni, 19.30 Uhr Friedhofs- und Liebfrauenkapelle, älteste Zeugnisse Zwiefaltens Baugeschichte, nach der Wiedereröffnung und nach Restaurierung präsentiert von Prof. Wolfgang Urban, Diözesankonservator i.R. Rottenburg. Am Freitag, 21. Juni, 19.30 Uhr im Konventbau des ZfP, Vortrag von Rainer Christoph aus Weiden in der Oberpfalz über Historische Beziehungen von Personen, Klöstern und Adelsgeschlechtern zwischen Baden-Württemberg, Böhmen und der Oberpfalz.

Ernst-Reinhard Beck spricht am Freitag, 5. Juli , 19.30 Uhr im Konventbau des ZfP über den Versailler Vertrag 1919 – ein Friede ohne Versöhnung. Am Freitag, 27. September, 16 Uhr im Coemeterium im Münster: Vortrag von Prof. Dr. Nicolaj van der Meulen mit dem Schwerpunkt über Bilder und Gnadenbilder im süddeutschen Spätbarock. Hubert Schelkle hält am Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, Vortrag im Konventbau des ZfP zum Lehenswesen unter der Herrschaft des Klosters Zwiefalten.

30. Jahrestag des Mauerfalls im La Tessoualler Park vom 8. bis 10. November, Gedenktag mit Feierstunde und Gesprächsrunde. 18. bis 22. November Themenwoche zu Leben und Werken der jüdischen Malerin Susanne Ritscher mit Ausstellung im Rathaus und verschiedenen Veranstaltungen

Führungen aller Art

Mittwoch, 24. Juli, 17 Uhr, Historischer Klinikspaziergang mit Dr. Bernd Reichelt, ZfP. Samstag, 27. Juli, 15 Uhr, Führung auf dem Loretto-Hof mit Günther Weber. Sonntag, 1. September, 12.30 Uhr Radeltour zur Sattlerkapelle mit Andacht. Samstag, 15. September, 8 Uhr, das jüdische Leben in Buchau und der Goldbacher Stollen des ehemaligen KZ-Aufkirch. Sonntag, 22. September, ab 13 Uhr Kutschfahrten zur Kloster- und Ortsgeschichte beim Bierfest der Zwiefalter Klosterbräu.

Konzerte in der Prälatur

Samstag, 13. April, 19.30 Uhr: Württembergische Streichersolisten mit virtuosen Zigeunerweisen. Samstag, 25. Mai, 19.30 Uhr: Benefizkonzert Geigerin Rebecca Thies und Viktor Jugovic am Klavier - im Rahmen des Forums Junge Interpreten der Kreissparkasse Zwiefalten. Sonntag, 14. September, 19.30 Uhr: Duo Olivera Konzert mit Querflöte und Konzertgitarre. Samstag, 7. Dezember und Samstag, 14. Dezember, jeweils 19.30 Uhr: Ausflug in die Welt der Oper mit Karina Assfalg Sopran, Anastasia Souporovskaja Mezzosopran, Petteri Falck, Bariton und Valerij Petasch, Pianist.

Konzert mit Werken von Pater Ernest Weinrauch im Münster, ergänzt durch zwei kleiner Werke von Isfrid Kayser: Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr mit Solisten und Weinrauch-Chor und -Orchester. Auch in diesem Jahr werden die Sängerinnen und Sänger aus Zwiefalten und Umgebung durch Choristen aus der französischen Partnergemeinde La Tessoualle unterstützt.

Führungen zu Flora und Fauna

Sonntag, 14. April, 7.30 Uhr, Vogelkundliche Führung mit Franz Glückler in Gossenzugen, Wimsen und Ehrenfels. Freitag, 10. Mai, 20 Uhr: Fledermäuse, Jäger der Nacht - Fledermaus-Führung mit Rainer Gerster. Sonntag, 19. Mai, 16 Uhr: Naturkundlicher Spaziergang zu Pflanzen und Insekten mit Roland Herdfelder. Samstag, 29. Juni, 16 Uhr: Gauinger Steinbruch - Führung zu Flora und Fauna sowie Geologie und Abbruchgeschichte mit Jürgen Hamann und Roland Herdfelder. Samstag, 10. August, 16.30 Uhr: Biber- und Amphibienführung beim Vespermarkt mit Franz Spannenkrebs. Samstag, 7. Septebmer, 14 Uhr: Pilzführung und -sammlung mit Pilzberater Norbert Haiß und Reinhold Braun.

Ausstellungen im Peterstormuseum

Samstag, 13. April, 18 Uhr: Ausstellung im Peterstor-Museum: Religiöse Alltagskunst - Traditionelle und moderne Exponate der Volkfrömmigkeit mit Berthold Müller, Vernissage mit Einführung durch Reinhold Halder. Samstag, 13. Juli, 16 Uhr: Vernissage mit Berthold Müller und Puppenausstellung von Natalia Sauer. Und noch etwas Besonderes: Im kleinen, aber feinen Museumsladen werden Hübsches und Engeliges sowie nette Geschenkideen für jeden Anlass angeboten.

Steinbildhauerkurs im Steinbruch in Gauingen vom 22. Juni bis 7. Juli, Leitung, Information und Anmeldung: Herbert Leichtle Telefon 07527/95320.

Veranstaltungen für Mitglieder des Geschichtsvereins mit attraktiven Ausflügen und Reisen, wie ins nördliche Ostpreußen und nach Masuren ergänzen das reichhaltige Angebot: 5. Mai: Besuch der Burg Hohenzollern. 20. Juni: Kloster Wiblingen. 5. September: Ein Tag in Bad Urach. 27. Juli bis 7. August: Exkursion nach Ostpreußen.