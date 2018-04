Ehrenscheibe geht an Andreas Rapp

Über 50 Teilnehmer haben sich dieses Jahr zum Wettstreit um Wurstkörbe, Schokohasen und jede Menge Ostereier im Zwiefalter Schützenhaus eingefunden. Neben erfahrenen Schützen wagten sich viele interessierte Besucher, die bisher wenig Kontakt zu Schützenvereinen hatten, an den Start, um ihr Glück zu versuchen und die Faszination am Schießsport näher kennen zu lernen. Neben dem sportlichen Wettkampfcharakter der Veranstaltung bietet das jährliche Osterschießen in Zwiefalten auch eine gute Möglichkeit die verschiedensten Disziplinen kennen zu lernen und in den Schießsport reinzuschnuppern.

Mit dem Luftgewehr schossen die jungen Nachwuchsschützen in diesem Jahr insgesamt 140 Ostereier aus. Dabei mussten auf einer in zehn Meter Entfernung platzierten Pappscheibe gedruckte Eier abgeschossen werden. Die älteren Teilnehmer konnten sich auf dem 50-Meter-Stand mit dem Kleinkalibergewehr messen. Unterschieden wurde in der Wertung dabei zwischen aktiven Vereinsmitgliedern, Gästen und passiven Mitgliedern. Unter den heimischen Teilnehmern konnte sich Samuel Fischer durchsetzen und den ersten Platz belegen. Unter den Gastschützen schoss Artur Kasarjan das beste Ergebnis. Den besten Schuss des Tages lieferte Andreas Rapp und sicherte sich somit, wie auch schon im letzten Jahr, die aktuelle Ehrenscheibe des Osterschießens.

Besonders wagemutige Schützen konnten sich in diesem Jahr auch am Großkalibergewehr versuchen. 19 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung über Kimme und Korn das Ziel in einer Entfernung von 100 Metern zu treffen. Besonders Zielsicher erwies sich dabei Matthias Schaible, der den ersten Platz belegte. Die weiteren Pokale gingen in dieser Disziplin an Andreas Rapp und Ingolf Klein.