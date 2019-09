Duo Olivera: Querflöte und Konzertgitarre

Am Samstag, 14. September, um 19.30 Uhr setzt der Geschichtsverein Zwiefalten nach der Sommerpause seine Reihe der „Konzerte in der Prälatur“ mit „Duo Olivera“ fort. Querflöte und Konzertgitarre – ein akustisches Verwöhn-Programm der besonderen Art, verspricht der Veranstalter. Die Musiker führen mit ihrem Repertoire durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen der Musikgeschichte.

Vera Glückler an der Querflöte und Oliver Glückler an der Konzertgitarre begeistern durch barocke Tonkunst, lateinamerikanische Fröhlichkeit und spanische Melancholie. Sie präsentieren unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, John Dowland, Béla Bartók und Manuel de Falla – Virtuosität, Präzision und Dynamik vereint in gefühlvoller Musik. Seit 2016 geben „Duo Olivera“ aus Gerlingen gemeinsam regelmäßig und mit großer Freude Konzerte im Raum Stuttgart, Reutlingen und in der Schweiz.

Karten für die Prälaturkonzerte sind im Vorverkauf bei der Firma Auchter, Hauptstraße 40 (Poststelle) erhältlich oder können per E-Mail bei info@geschichtsverein-zwiefalten.de oder telefonisch unter 07373/915134 (abends) reserviert werden, die Karten werden dann an der Abendkasse bereitgelegt.