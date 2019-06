Dröhnende Motoren und blitzende Karossen

Das wird ein Wochenende am 15./16. Juni in Gauingen – dröhnende Motoren, blitzende Karossen, dazu große und kleine Liebhaberfahrzeuge aller Art. Rund um das Gasthaus Grüner Baum werden sich die Oldtimerfahrzeuge positionieren. Der Tennisclub und die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Gauingen werden gemeinsam mit dem Gasthaus Grüner Baum die Gäste bewirten.

Am Samstag spielt die Band „Wild Country & Udo G.“ aus dem wilden Süden die Gäste. Eine große Tanzfläche steht zur Verfügung; ab 20 Uhr spielt Live-Musik und heizt die Stimmung an. Der Eintritt ist frei. Am Sonntagvormittag werden die Oldtimer-Fahrzeuge auffahren, grundsätzlich sind sämtliche Bauarten zugelassen. Es wird eine Augenweide sein, wenn die Liebhaberfahrzeuge sich präsentieren und von vielen Besuchern bewundert werden. Natürlich werden auch wertvolle Traktoren aller Art erwartet, auch eine Unimog-Gruppe wird mit ihren Fahrzeugen Beachtung erfahren.

Zum Höhepunkt gibt es ab 13.30 Uhr eine Rundfahrt in zwei Gruppen – je nach Geschwindigkeit. Bei der Ausfahrt werden die Fahrzeuge vorgestellt, so dass die Zuschauer fachliche Informationen erhalten.