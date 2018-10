Dorn-Therapie: Hilfe bei Rückenschmerzen

Die Dorn-Methode ist eine sanfte Wirbel- und Gelenksbehandlung. Sie kann zur Linderung von Erkrankungen, die direkt oder indirekt mit der Wirbelsäule zusammenhängen, angewandt werden. Die Dorn-Behandlung ist frei von ungewollten Nebenwirkungen, ungefährlich und dennoch sehr wirksam. Es werden keine Medikamente benötigt. Schmerzen werden gelindert, sind oft sogar danach verschwunden. Der Patient muss jedoch aktiv bei der Behandlung mitarbeiten. An diesem Abend informiert die Heilpraktikerin Susanne Galster über die von dem Landwirt und Sägewerksbetreiber Dieter Dorn aus Lautrach bei Memmingen entwickelte komplementärmedizinische manuelle Methode. Der VHS-Abend mit Susanne Galster am Dienstag, 23. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr in der Münsterschule in Zwiefalten, kostet zehn Euro.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07373/591 oder Telefon 07373/555