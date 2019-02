Dorfgemeinschaft Upflamör stellt sich für die Zukunft auf

In der Jahreshauptversammlung und zugleich der ersten im neuen Dorfgemeinschaftshaus galt es für die Dorfgemeinschaft Upflamör e.V. einige Ämter neu zu besetzen und zugleich zahlreiche neue Ämter einzuführen.

Vor den Wahlen bedankte sich der Vorsitzende Florian Schwendele bei seinen Mitgliedern für ein wiederum intensives und sehr erfolgreiches Vereinsjahr 2018. Das Jahr 2018 war, wie zuvor schon 2017, maßgeblich von der Sanierung und des Umbaus des Rathauses und des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses geprägt. Neben dem normalen Vereinsjahr mit Fastnacht, Funkenfeuer, Maibaum, Dorffest, Weihnachtsmarkt und Fackelwanderung spielte der Verein außerdem beim Dorfkrimi „Der Schatz von Upflamör“ auf.

Nach drei Jahren stellte Annalena Vöhringer ihr Amt als Schriftführerin der Dorfgemeinschaft zur Verfügung. Florian Schwendele bedankte sich für ihr Engagement und für die Bereitschaft der Übernahme von Verantwortung in einem Ehrenamt. Als Nachfolgerin im Amt der Schriftführerin wurde Simone Siefert gewählt. Sie ist bereits langjähriges Mitglied in der Vorstandschaft.

Nach zwölf Jahren im Amt stellte der bisherige Kassierer Benedikt Sauter, aufgrund eines Wohnortwechsels, seinen Posten ebenfalls zur Verfügung. Schwendele bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit und die vorbildliche Pflege und Verwaltung der Vereinskasse. Auch seine Stimme in der Vorstandschaft würde er vermissen, merkte der Vorsitzende an.

Zum neuen Kassierer wurde einstimmig Stefan Sauter gewählt. Er war bereits von 2006 bis 2012 Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Upflamör e.V. und kehrt somit in die Vorstandschaft zurück. Neu in die Vorstandschaft wurde Jürgen Högner als Beisitzer gewählt und füllt somit das Gremium wieder auf. In ihren bisherigen Ämtern bestätigt wurden Ralf Vöhringer und Manuel Schwendele als Beisitzer in der Vorstandschaft, Harald Sauter als stellvertretender Vorsitzender und Florian Schwendele als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft.

Ebenfalls wieder zur Verfügung stellten sich der Kassenprüfer Manfred Dangel, die bisherigen Wärter der vereinseigenen Schutzhütte, Verena und Dorothea Schwendele sowie Kassenprüfer und Platzwart des Sport- und Spielplatzes Max Schwendele.

Als es galt die notwendigen Ämter zur Pflege und Verwaltung des alten Rathauses und neuen Dorfgemeinschaftshauses zu besetzen freute sich die Versammlung über gleich sieben Freiwillige für diese Posten. Die Vermietung wird künftig federführend von Lothar Schwendele organisiert. Ihm zur Seite zur Gebäudeverwaltung stehen: Jürgen Högner, Christian Arnold, Dorothea Schwendele, Elfriede Sauter, Brunhilde Zaumseil und Rosalinde Sauter. Der Vorsitzende freute sich sehr über die große Anzahl der Freiwilligen und bedankte sich bereits im Voraus für deren Engagement.