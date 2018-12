„Dobel-Spatz ist eine große Bereicherung“

In Zwiefalten konnte im Mai der Dobel-Spatz eingeweiht werden und der Gemeinderat hat im Herbst die Sanierung der Münsterschule beschlossen. Im Jahresinterview blickt Bürgermeister Matthias Henne auf das zu Ende gehende Jahr 2018 und auf die Ereignisse des kommenden Jahres.

SZ: Der Dobel-Spatz ist eingeweiht und erfreut sich großer Beliebtheit bei der Bevölkerung. Wie wichtig ist die Begegnungsstätte für Zwiefalten?

Henne: Der Dobel-Spatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt und wird von den Zwiefaltern gerne belebt. Zugleich ist er Anziehungspunkt für Familien und Senioren gleichermaßen, die einen Besuch hier mit einem Ausflug in unsere Gemeinde verbinden. Entsprechend ist der Dobel-Spatz eine große Bereicherung für Zwiefalten und unsere ländliche Region.

Was waren für Sie weitere herausragende Ereignisse im Jahr 2018 in Ihrer Gemeinde?

Wir konnten im Jahr 2018 wieder viele große und kleinere Projekte umsetzten. Die Gemeinde wächst – wir sorgen für die Erschließung neuer Bauplätze. Ein Höhepunkt des Jahres war sicherlich das 45-jährige Jubiläum anlässlich der Gemeindepartnerschaft zwischen La Tessoualle und Zwiefalten. Stolz sind wir auch auf die Fertigstellung des denkmalgeschützten ehemaligen Rathauses mit Anbau einer Feuerwehrgarage in Upflamör, welches durch das herausragende Engagement der Bevölkerung umgebaut und teils neu errichtet werden konnte.

Was steht im neuen Jahr an?

Unsere Agenda ist wie jedes Jahr vollgepackt. Ein wichtiges Thema ist der Ausbau des schnellen Internets mit dem wir dank Fördergeldern im Frühjahr los legen können. Die Erweiterung des Kindergartens wird uns im Jahr 2019 ebenso beschäftigen wie etliche kleinere Vorhaben. Zudem beginnen wir mit dem ersten Abschnitt der Sanierung an der Münsterschule. Im Laufe des Frühjahrs wird auch das vierte Baugebiet innerhalb von fünf Jahren fertig gestellt sein – der Bedarf an Bauplätzen ist nach wie vor ungebrochen, was mich natürlich persönlich sehr freut.

Die Sanierung der Münsterschule ist beschlossen. Wie sehen die konkreten Pläne dafür aus?

Die Planungen werden aktuell mit dem beauftragten Architekturbüro Hartmaier + Partner aus Münsingen auf den Weg gebracht und konkretisiert.

Das Jahr 2018 geht zu Ende. Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente?

Mein Highlight im abgelaufenen Jahr war eindeutig die Geburt meiner Tochter Mathilda Louisa im April. Es gibt nichts, was mit dem Wunder eines neuen Lebens vergleichbar wäre. Was mich persönlich auch immer wieder fasziniert und berührt, ist der starke Gemeinschaftssinn in unserer Gemeinde. Dadurch können wir gemeinsam Vieles erreichen.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

In diesem Jahr erwarten uns mehrere größere Feierlichkeiten. Gleich zu Beginn des Jahres freuen wir uns auf das Freundschaftstreffen der Narrenzunft anlässlich des 90-jährigen Jubiläums. Ebenfalls 90 Jahre wird der Zwiefalter Schützenverein – was gebührend gefeiert wird. Am 2. Juni wird Bischof Gebhard Fürst mit einem Festgottesdienst die Altarweihe im Münster „Unserer Lieben Frau“ zelebrieren. 50 Jahre Fanfarenzug der Kolpingsfamilie ist ebenfalls ein Grund zum Feiern. Zudem freuen wir uns, in diesem Jahr erneut die Festspiele vor dem historischen Münsterplatz aufführen zu können. Sie merken, wieder ein Jahr voller Highlights.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Grundsätzlich bin ich dankbar und zufrieden wie sich alles in unserer schönen Gemeinde entwickelt. Wir sind eine starke und engagierte Kommune mit einem reichen Vereins- und Kulturleben. Um weiter in die notwendigen Maßnahmen investieren zu können, ist ein unverhoffter Geldsegen natürlich immer wünschenswert. Aber wichtiger ist – Hauptsache gesund! Die beiden anderen Wünsche hebe ich mir für schlechte Zeiten auf.