Die Rocky Mountains wären ein Reiseziel

Es gibt Menschen, die kennt man dem Namen nach. Weil sie ein Amt bekleiden, ehrenamtlich engagiert sind oder weil sie einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und manche von ihnen würde man gerne ein bisschen näher kennenlernen. In der Serie der Schwäbischen Zeitung Riedlingen stellen wir Menschen aus dem Verbreitungsgebiet Fragen, die nichts mit ihrem Beruf oder ihrer Tätigkeit zu tun haben. Nun hat sich Josef Sontheimer den SZ-Fragen gestellt. Mit 77 Jahren ist er Pensionär und wohnt in Baach.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?

Pfarrer oder Sänger, weil mein Opa im Kirchenchor sang.

Welches Ereignis hat Sie am meisten beeindruckt?

Die friedliche Wende 1989, zumal ich vier Wochen vorher noch in Westberlin war und Gorbatschow in Ostberlin.

In welcher Epoche würden Sie gerne leben?

In der heutigen Zeit.

Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig gefreut?

Als ich für mein Amt als Obmann bei Essen auf Rädern einen Nachfolgern gefunden habe.

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?

keines

Welchen Film können Sie immer wieder anschauen?

Schöne Naturfilme

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz? Und warum sind Sie gerne dort?

In Baach beim Peterskäppele, wegen der schönen Aussicht.

Wem würden Sie gerne mal so richtig die Meinung sagen?

Herrn Seehofer

Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen?

Eine Reise zu den Rocky Mountains

Wenn Sie einen Tag lang jemand anders sein könnten, wären Sie …

Ich möchte niemand anders sein. Ich bin, der ich bin.