Die grüne Kraft – Vitalstoffe aus der Natur

Der Frühling hält Einzug, die ersten Kräuter sprießen und der Mensch sollte sie nutzen. Heilkräuter sind die besten Mineralien- und Vitaminlieferanten für den Organismus, die uns von der Natur geschenkt werden. Oft wird die Kraft der Pflanzen verkannt. Die Heilpraktikerin Sabine Ehrenfeld vermittelt in diesem Vortrag Wissen über die Vitalstoffe der Natur auf leicht verständliche Art. Die Volkshochschule bietet am Dienstag, 9. April, von 19 bis 21 Uhr, einen Vortrag in der Münsterschule in Zwiefalten. Wie wichtig sind Mineralien für unseren Organismus“? Wie können wir unseren Vitalstoffhaushalt effektiv und mit wenig Aufwand auffüllen? Wie kann man Smoothies mit Heilkräutern einfach zubereiten? Auf all diese Fragen gibt es Antworten. Kosten: 10 Euro pro Person.