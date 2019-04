Die Größten der Musikszene im Fokus

Georg Kliebhan ist mit Leib und Seele Fotograf und war bei vielen Konzerten im In- und Ausland. Bis Donnerstag, 30. Mai, gibt es seine Werke in der Ausstellung „Live Konzertfotografie“im Pflügerhaus in Münsingen zu sehen. Bei der Vernissage gab es Erinnerungen zu verschiedenen Musikgrößen.

Rainer Markus Walter, Künstlerischer Leiter Musik des Interim-Festivals eröffnete im Pflügerhaus in Münsingen die Ausstellung „Live – Konzertfotografie“ des Riedlinger Fotografen Georg Kliebhan. Walter, in den 90er-Jahren Chefredakteuer einer Musikzeitschrift, berichtete von seiner Zusammenarbeit mit Georg Kliebhan und gab so manche Erinnerung zum Besten. Zusammen reiste man zu den Rolling Stones nach Prag, wo Mick Jagger nach dem Konzert in einer Diskothek seinen Geburtstag feierte. „Der Eintritt wurde uns natürlich verwehrt, aber wir haben es wenigstens versucht“, sagte Kliebhan. Das älteste Bild, das bei der Ausstellung zu sehen ist, zeigt Roger Daltrey von The Who, den Kliebhan 1975 in Sindelfingen fotografiert hat. „Meine Bilder sind für mich eine Art Tagebuch und ich bin glücklich in den 70er-Jahren unterwegs gewesen zu sein.“

Ein Bild von Michael Jackson – 1999 in Basel fotografiert – bereitete dem Fotograf im Vorfeld etwas Kopfzerbrechen. Soll man ein Bild von Michael Jackson, der gerade wegen Kindesmissbrauch in aller Munde ist, zeigen? „Der King of Pop“ war einer der größten Künstler des letzten Jahrhunderts. Man kann ihn in der Musikgeschichte nicht einfach ausradieren und muss sein privates von seinem künstlerischen Leben trennen“, so Kliebhan. Die Ausstellung ist noch bis Ende Mai im Pflügerhaus in Münsingen zu sehen.