Das Bündnis „Wir sind dran“ veranstaltet am Mittwoch, 6. Februar, von 9.30 bis 17 Uhr, die Tagung „Impulse für mehr Demokratie im Ländlichen Raum“ im Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch. In Diskussionsrunden soll herausgearbeitet werden, welche Veränderungen bei Jugendlichen, in der Wirtschaft und im Ehrenamt gerade passieren. Eines der Beispiele ist der Dobel-Spatz in Zwiefalten. Die Spiel- und Freizeiteinrichtung ist ein Leader gefördertes Projekt. Über die Anlage berichten Sarah Münch und Adrian Ott vom Jugendforum. Zielgruppe der Tagung sind alle an Beteiligung und Demokratie interessierten Bürger und Vereine, Organisationen, politische Gremien sowie die Verwaltung.

Demokratische Strukturen müssen auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. In drei Diskussionsrunden arbeiten die Teilnehmer heraus, welche Veränderungen bei Jugendlichen, in der Wirtschaft und im Ehrenamt gerade passieren. Vertreter von etablierten und innovativen Modellen der Mitgestaltung werden vorstellen, wie sie darauf reagieren. Prof. Paul-Stephan Roß hilft mit Erkenntnissen aus der Beteiligungsforschung, die Umbrüche besser zu verstehen. Um 10 Uhr spricht Hannes Wezel über „Demokratie braucht Bürgerbeteiligung. Erfahrungen aus Baden-Württemberg“.

Tipps zur Nachahmung

Nachmittags setzen sich die Teilnehmer mit gelungenen Beispielen für Beteiligung und Mitgestaltung auseinander und erhalten Tipps zur Nachahmung. Eines dieser Beispiele ist der Dobel-Spatz, eine Spiel- und Freizeitanlage in Zwiefalten. Die Anlage wurde gemeinsam von der Gemeinde Zwiefalten und dem Jugendforum für die Erhaltung und Verbesserung eines attraktiven Heimatorts entwickelt und umgesetzt. Von der Beteiligung der Bevölkerung und dem Bau der Anlage berichten Sarah Münch und Adrian Ott. Auch die 14er Räte im Landkreis Sigmaringen sind ein Beispiel für eine gut funktionierende Beteiligungsform speziell für kleine und ganz kleine Gemeinden. Einen Praxisbericht über diese schulunabhängige, offene Jugendbeteiligungsform gibt Dietmar Unterricker vom Landratsamt Sigmaringen/Jumax. Weitere Workshops gibt es mit dem Kreisjugendring Ravensburg, dem Co-Dekan Dr. Gottfried Claß aus Friedrichshafen und Paul Bäumler stellt „letsact“, eine Volunteering-App vor.

Wer an der Tagung gerne teilnehmen würde und auch Workshops besuchten möchte, allerdings an Zuhause gebunden ist, kann via Bild-Telefonie dabei sein. Über Skype oder FaceTime werden Interessierte von einem Jugendlichen vor Ort virtuell durch die Veranstaltung „getragen“, können zuhören, mitdiskutieren und einzelne Workshops besuchen.

Zum Bündnis „Wir sind dran“ gehören: das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, K-Punkt Ländliche Entwicklung im Kloster Heiligkreuztal, Verband Katholisches Landvolk, Ralf Brennecke, Pfarrer im Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg, Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben, Leader Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben und Leader Regionalentwicklung.

Der Tagungsbeitrag kostet 50 Euro inklusive Begrüßungskaffee, Mittagessen und Kaffee. Anmeldungen unter Telefon 07371/9347495.