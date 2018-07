„Die Gabys“ rocken das Sommerfest

Für das sommerfest in der Wimsener Mühle hat Veranstalter Didi Schrade dieses Jahr „Die Gabys“ für Freitag, 13. Juli, ab 20 Uhr engagiert. Seit 25 Jahren sind sie eine feste Größe der Berliner Musiklandschaft. Immer live und in Farbe begeistert die Band mit Rock- und Pop-Hits, legendären Soulklassikern und aktuellen Charts-Stürmern. Die sieben Ladys verwandeln in unvergleichlicher Manier und mit unverwechselbarem, musikalischem Charme jeden Cover-Song gekonnt in ihre ureigene Version, ganz nach dem Motto: „Cover ohne Grenzen – timeless – fearless – ageless“. Die Band ist ein Garant für ausgelassene Partystimmung und absolut tanzbare Songs aus 50 Jahren Rockgeschichte, verspricht der Veranstalter. Bei schönem Wetter findet das Konzert Open Air vor der Wimsener Naturkulisse statt, ansonsten in der Mühle.

Karten im Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 20 Euro Einklappen Ausklappen