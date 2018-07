Die Albschützen schaffen es aufs Treppchen

– Bei den Bezirksmeisterschaft Bogen haben es die Zwiefalter Albschützen erneut ein gutes Ergebnis eingefahren. Vier von ihnen landeten auf dem Treppchen.

In der gut besuchten Storlachhalle in Reutlingen gingen 12 „Albschützen” an den Start und gaben bei einem sehr hohen Leistungsniveau ihr Bestes. In der Seniorenklasse belegte Manfred Melchert mit 514 Ringen den ersten Platz und wurde Bezirksmeister. In der Juniorenklasse B errang Thorsten Jakober mit 538 Ringen Platz Zwei. Nur ein Fehlschuss nahm ihm den sicheren Sieg. Die beiden Nachwuchsschützen Helene Weber in der Schülerklasse A mit 452 Ringen und Jonas Aigner in der Schülerklasse B mit 454 Ringen belegten ebenfalls jeweils einen hervorragenden zweiten Platz.

Wenn man bedenkt, dass 600 Ringe das Höchstmögliche war, das bei diesem Wettkampf geschossen werden konnte, ist dies eine ausgezeichnete Leistung der Bogenschützen. Das gesamte Leistungsniveau ist überdurchschnittlich und sieben Schützen werden sicherlich eine Einladung zur Landesmeisterschaft am 23. und 24. Januar 2010 in Ditzingen bekommen. Bisher waren die Zwiefalter Albschützen man mit so vielen Schützen auf einer Landesmeisterschaft. Der Verein ist stolz auf seine Bogenschützen und wünscht weiterhin “ Alle ins Gold ” !