Deutsch-japanisches Klavierduo spielt beim Prälaturkonzert

Der Geschichtsverein Zwiefalten richtet am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr ein Sonderkonzert in der Prälatur in Zwiefalten aus. Präsentiert werden Werke von Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach in Bearbeitung von Wilhelm Kempff vom deutsch-japanischen Klavierduo Hayashizaki-Hagemann und Shoko Hayashizaki, teilt eine Sprecherin des Vereins mit.

Partner des Geschichtsvereins bei dieser Veranstaltung ist die Internationale Ernst Wiechert-Gesellschaft (IEWG), die sich mit der Erforschung der Werke Wiecherts (1887-1950) befasst, so die Sprecherin.

Die Karten kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf bei Familie Auchter in der Hauptstr.40 (Poststelle) in Zwiefalten erhältlich. Auch per Mail an konzertkarten@geschichtsverein-zwiefalten.de sowie telefonisch unter der Nummer 07373/915134 können Tickets bestellt werden. Darüber hinaus gibt es Karten an der Abendkasse, teilt die Sprecherin mit. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende erhalten nach Vorlage ihres Schüler- oder Studierendenausweises freien Eintritt.