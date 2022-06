Jubiläum des Zwiefalter Höhenfreibads wird mit buntem Programm gefeiert

Das 50-jährige Bestehen des Zwiefalter Höhenfreibades fiel in die Coronazeit. Deshalb wird am Sonntag, 19. Juni, nicht das 50-Jährige, sondern 50 plus 2 gefeiert. Mit einem bunten Programm und der Einweihung des Zwiefisches, dem neu gestalteten Kinderbecken. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Zwiefalter Freibad zugute.

Es gibt wahrscheinlich nur wenige Zwiefalter, die nicht das Schwimmen in ihrem Höhenfreibad gelernt haben. Und auch viele Kinder des Umlandes tummeln sich seit über einem halben Jahrhundert im Sommer im erfrischenden Nass, spielen auf der Wiese oder kaufen sich ein Eis am Kiosk.

Aus der Geschichte des Bades

Feierlich eröffnet wurde das Bad am 27. Juni 1970. Zuvor hatte es viele Überlegungen über den Standort gegeben. Soll der Neubau im Bereich des Mangerbergs oder vielleicht im Rental entstehen? Die Auswahl fiel auf die Brunnensteige, damals noch unbebaute Fläche.

Das Freibad wurde in den weiteren Jahren zum Anziehungspunkt. Die großzügige Liegewiese mit dem Blick auf das Münster locken jedes Jahr zahllose Badegäste nach Zwiefalten. Mit Rutsche, Sprungbrett, dem Kinderbereich Zwiefisch und Volleyballfeld wird allen großer Freizeitspaß geboten. Am Leben erhält das Bad auch das Engegament zahlreicher Helfer, die sich alljährlich vor der Saisoneröffnung in Renovierungsarbeiten stürzen und mit dem Verein der Schwimmbadfreunde die Gemeinde auch finanziell unterstützen. Betrieben wird das zwischenzeitlich solarbeheizte Bad von der Firma Aquafun Bäderbetriebe. Eine beliebte Anlaufstelle für Groß und Klein ist der Kiosk mit Gartenwirtschaft, der von Erika Bayer seit vielen Jahren betrieben wird.

Gleich neben dem Höhenfreibad finden Camper und Wohnmobilisten Stell- und Zeltplätze. Es gibt Grill- und Feuerstellen und in der Gebühr der Campder ist der Eintritt ins Freibad während des Aufenthalts inbegriffen.

Das Programm zum Jubiläum

Bürgermeisterin Alexandra Hepp eröffnet die Jubiläumsveranstaltung am Sonntag, 19. Juni, um 14 Uhr. Das Programm bietet: Fanfarenzug Zwiefalten, eine kreative Modeschau, Rettungsübungen zum Mitmachen der DLRG Zwiefalten, ein Glücksrad für Kinder, Gelegenheit für Sunset Yoga mit Rose Rotter. Die Veranstaltung ist bewirtet. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Freibad zugute.