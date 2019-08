Auf der Kohlplatte in Münzdorf wurden an zwei Abenden in dieser Woche fachmännisch zwei neue Kohlenmeiler aufgeschichtet. Die gleichmäßig gespaltenen Laubholzstücke ruhen dicht an dicht. Jetzt fehlt nur noch die notwendige Abdeckung aus frischem Gras und „Lösche“ (Reste vom vorjährigen Meiler aus kleinen Kohlestücken und feinem Material. Dieser wichtige Arbeitsbereich wird erst am Tag vor dem Entzünden des Meilers aufgebracht, damit er nicht austrocknet, sondern die Außenhaut gut zusammenhält.

Am Dienstag, 6. August, um 16 Uhr erfolgt dann die mit Spannung erwartete Entzündung der beiden Kohlenmeiler. Der Schacht – auch Quandel genannt – in der Mitte des Meilers ist bereits sauber aufgebaut. Erst kurz vor dem Entzünden wird dort trockenes Scheitholz eingefüllt, damit sich der Brand fachgerecht nach unten ausbreiten kann.

Die Köhlerfamilie Geiselhart aus Münzdorf hat ihre Vorbereitungen fachgerecht getroffen und freut sich ab Dienstag auf viele Besucher. Mit einer traditionellen Ansprache wird die feierliche Entzündung des Meilers vorgenommen. Dann folgen zehn stressige Tage für den Köhler. Tag und Nacht muss er die beiden Meiler überwachen und die Luftzufuhr kontrollieren. Dazu muss die Außenhaut abgeklopft und an der Farbe des austretenden Wasserdampfes die richtige Hitze gesteuert werden.

Wieder werden viele Gruppen ankommen, um sich über die alte Tradition des Köhlerhandwerks zu informieren. Auch für musikalische Unterhaltung am Abend ist gesorgt,Führungen sind vorbereitet und gefühlt zieht schon der Duft von frisch gegrillten Hähnchen über die Kohlplatte. Mit dem alten Köhlergruß „Gut Brand“ erfolgt der Start in die aufregende Zeit der Verkohlung - wie seit mehreren hundert Jahren.