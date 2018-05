Der Dobel-Spatz ist in Zwiefalten gelandet

In einer bewegenden Feierstunde ist am Samstag in Zwiefalten zusammen mit über 400 Besuchern die Begegnungsstätte „Dobel-Spatz“ für Jung und Alt eröffnet worden. Nach langen Vorbereitungen war im Herbst 2017 der Spatenstich erfolgt. Mit starkem Engagement und Zusammenhalt unter den Bürgern wurde ein beeindruckendes Projekt auf die Beine gestellt. Zwiefalten bietet nun mit dem Dobel-Spatz eine Jugendhütte, Grillhütte und -stelle, Wasserspiele, Sandkasten, Klettergerüst, Schaukel, Trampolin und Fitnessgeräte. Das alles steht für allerlei Aktivitäten und barrierefrei zur Verfügung.

Der Kolping-Fanfarenzug leitete musikalisch die Eröffnung ein. Bei strahlendem Sonnenschein stimmten die Vertreter des Jugendforums Zwiefalten die Besucher abwechselnd ein. Bürgermeister Matthias Henne verwies auf die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde Zwiefalten und die Region. Er lobte die große Helferschar, die mit Herzblut und tatkräftigem Zupacken an die Aufgabe herangegangen war. Tosender Beifall der Besucher anerkannte die Leistungen und verstärkte den Dank.

Einen herzlichen Dank sprach Henne an die beteiligten Firmen, Vereinsvertreter und Einzelpersonen aus; gleichermaßen auch an den Gemeinderat, die Mitarbeiter des Bauhofs und den Chef der „Firma Eigenleistung“ Robert Stehle. Sein Dank galt auch fleißigen Spendern und Unterstützern, die immer wieder mit aufmunternden Worten die Projektarbeiten belebt hatten. Mit großer Freude enthüllte er eine Sponsorentafel.

In feierlichem Rahmen segneten die Pfarrer der beiden Kirchen Roland Albeck und Paul Zeller das Werk und wünschten eine gute Ernte. Pfarrer Zeller hatte zur Eröffnung eigens die Glocken läuten lassen. Er erinnerte an den Ort, an dem früher Mönche gelebt und gebetet haben. Gemeinsam wurde der Platz gesegnet und geweiht.

Landrat Thomas Reumann lobte das barrierefreie Vorzeigeprojekt und sprach: „Wir können viel von dieser großartigen Beteiligung am Gemeinwesen lernen.“ Mit der Förderung aus EU-Mitteln durch die Leader-Programme wird die Infrastruktur unterstützt und der Ländliche Raum vorangebracht. In zahlreichen Projekten wurde bisher ein Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro umgesetzt.

Clemens Künster, Architekt und Stadtplaner, freute sich über die gemeinsam umgesetzte geniale Idee. „Der Erfolg liegt im Tun der Menschen“, sagte er. Er nannte für das Projekt eine Bruttoauftragssumme von 140 000 Euro und schätzte die Eigenleistung auf 80 000 Euro. Er überreichte eine Apfelbaum, der anschließend gleich eingepflanzt wurde. Als Anerkennung für die Mitarbeit und den Einsatz erhielten die Vertreter des Zwiefalter Jugendforums und verschiedene Akteure einen aus Holz gefertigten Dobel-Spatz. Sie alle freuten sich riesig über die gelungene Überraschung.

Die Musikkapelle Zwiefalten stimmte mit einem musikalischen Beitrag auf die offizielle Eröffnung durch Durchtrennen eines Bandes ein. Der Beifall wollte nicht enden. Gruppenweise, die Jüngsten zuerst, machten sich die Besucher anschließend daran den Platz zu erkunden. Viel Kinder nahmen sofort die Spielgeräte in Beschlag und – je nach Altersklasse – spielten sie im Sandkasten oder in dem Wasserspiel oder sie hüpften auf dem Trampolin, schaukelten oder stiegen ein- ums andere mal auf den Kletterturm mit Rutsche.

Noch bis in die Abendstunden hinein standen die Besucher gruppenweise zusammen, bestaunten die gelungene Anlage und freuten sich über die rege Inanspruchnahme der Spiel- und Fitnessgeräte an vielen Stationen. Die funktionell und ansprechend errichteten Spielgeräte aus heimischem Holz fanden großen Anklang.