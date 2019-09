Der Bäcker liest,Michael Stoll musiziert

Am Ende eines schönen Sommers hat das Wetter nicht mehr so gut mitgespielt und die Abschlussveranstaltung des Lorettohofes musste in den Saal verlegt werden, denn vor allem Michael Stoll fürchtete um seine Instrumente, die er auf keinen Fall der Nässe aussetzen wollte. Bäckermeister Günther Weber, der im Winter viel Zeit hat, und während der Wintermonate nicht nur seine schöne handgeschriebene „Lorettobäckerblume“ verfasst, sondern auch literarische Texte zu Papier bringt, zeigte am vergangenen Samstag einen Einblick in sein Schaffen. Musikalisch verstärkt wurde er durch Michael Stoll, ein Musiker, der nicht nur viele Instrumente beherrscht, sondern wunderbar einfühlsam und passend zu den Texten improvisieren kann.

Auf seinem Kontrabass zupft und streicht der Musiker, mal hart, mal zart und dabei hatte er noch Blasinstrumente, die man selten sieht und hört: eine chinesische Flöte, eine Bassflöte und eine Kontrabassflöte. Auch damit zauberte er schöne und passende Melodien. Günther Weber, den man eigentlich nur in seiner Arbeitskleidung kennt – Bäckerhose, kariertes Hemd, breite Hosenträger und eine blaue Schürze – hat sich auch genau in diesem Outfit hinter einen Tisch gestellt, einen Ringbuchordner gezückt, wo sich Kopien seiner Texte befanden, allerdings nicht handgeschrieben, wie man sonst von ihm gewohnt ist. Im ersten Teil hat Günther Weber autobiographische Erinnerungen vorgelesen: die von gegenseitigem Respekt geprägte Begegnung mit einem Schwan, als er als kleiner Junge im Bodensee schwamm, und eine ziemlich schaurige Geschichte vom Mäusefangen auf dem Hof des Onkels im Schwarzwald. Allerdings hat er aus dieser Tierquälerei gelernt und es war die letzte „Mäusejagd“, die so stattgefunden hat. Humorvoll das zufällige Wiedersehen nach vielen Jahren mit einem ehemaligen Lehrer, der verwundert war, dass er sofort von Günther Weber erkannt wurde.

Im zweiten Teil wurde es auch politisch: Weber erzählte von drei Reisen, die er in den 80er Jahren nach Nicaragua unternommen hat, um dort beim Aufbau einer landwirtschaftlichen Kooperative mitzuhelfen. Sehr optimistisch der erste Text, wo er vor allem die Bewohner der Plantage und deren Schicksal schildert. Zwei Jahre später erwartet ihn nur Grauen: die durch die USA gesteuerten Contras haben die Kooperative zerstört, die Kaffeeernte vernichtet und 47 Personen ermordet. Die wenigen Überlebenden sind traumatisiert. Zwei Jahre später, im Jahr 1985, besucht Weber ein drittes Mal das Pantasmatal und in er sieht zermürbte Menschen, die immer noch in Angst leben, doch auch Zeichen der Hoffnung wie neubebaute Felder, reparierte Traktoren und Frauen, die eine Schulküche umtreiben. Sehr eindringliche Schilderungen und eine gut kommentierte Einführung und eher traurige Musik haben diesen Teil umrahmt.

Im letzten Teil gab es leichtere Kost und fiktive Texte aus der Hand des Bäckers. In einer Schreibwerkstatt ist es unter anderem eine Aufgabe zu einem Stichwort eine Geschichte zu schreiben und Weber hat einen besonderen Nachmittag eines schon älteren Zauberers beschrieben, der mit einem ebenfalls in die Jahre gekommen „Zauberstab“ (so auch der Titel der Geschichte) zurechtkommen muss. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, dass dieser nicht mehr gut hört und anstatt „Zuhause“ zu einem „Stausee“, unter eine „Brause“ und diversen anderen Orten fliegt. Aus der ich-Perspektive eines Mannes, der versehentlich angerufen wird, ist eine sehr humorvolle Geschichte verfasst: der Zuhörer bekommt nur mit, was der Protagonist am Telefon antwortet, nicht aber die Fragen am anderen Ende der Leitung. Es entwickelt sich ein längeres Gespräch mit der Absicht, sich wieder zu hören oder sogar sich einmal zu treffen.

Viel Beifall von den zirka 50 Gästen für Günther Weber, für Michael Stoll und auch dafür, dass er die Einnahmen der Veranstaltung für ein Leseprojekt für Kinder zur Verfügung stellt.