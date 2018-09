Zu einem größeren Stromausfall ist es am Samstagvormittag im bei Zwiefalten, Daugendorf, Hayingen und Umgebung gekommen. Als Grund dafür nannte die Netze BW „eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände“.

Zunächst sei es kurz vor 9 Uhr zu einem Defekt an einem 20 000-Volt- Erdkabel der Netze BW nahe der Ortsnetzstation Glastalstraße in Hayingen gekommen. Aufgrund des besonderen Schaltzustands des Netzes im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen waren davon Anschlüsse in einem Gebiet von Indelhausen bis nach Daugendorf betroffen, so die Netze BW. Nach grober Ortung der Fehlerstelle brachte die Bereitschaft mithilfe von Schaltmaßnahmen die nördlichen Stadtteile Riedlingens bereits innerhalb einer halben Stunde wieder ans Netz. In enger Absprache mit der Zentralen Leitstelle konnten bis 9.53 Uhr auch die im Gemeindegebiet von Zwiefalten betroffenen Haushalte und Betriebe wieder versorgt werden.

Demgegenüber erwies sich Wiederversorgung Hayingens als komplizierter. Dort hatte eine fehlerhafte Anzeige die Monteure zunächst auf die falsche Spur zur Ermittlung des gestörten Leitungsabschnitts gesetzt. Obendrein kam es bei einer der Zuschaltungen zu einem weiteren Defekt in einer Ortsnetzstation. Deshalb hatte die Bereitschaft Verstärkung bekommen und konnte ab 11.36 Uhr nach und nach auch in Hayingen selbst die Versorgung wieder aufbauen. Um 13.14 Uhr waren schließlich alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz.

Der Defekt im Bereich der Glastalstraße war im Laufe des Samstags noch mithilfe eines Kabelmesswagens genau lokalisiert und im Anschluss repariert worden.